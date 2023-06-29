«Укрэнерго» выполнило более половины работ плана восстановления сетей — Finance.ua

«Укрэнерго» выполнило более половины работ плана восстановления сетей
НЭК «Укрэнерго» выполнило около 50−60% из запланированного объема восстановительных работ в магистральной сети.
Об этом сообщил глава правления компании Владимир Кудрицкий, передает пресс-служба «Укрэнерго».
«Впереди еще много работы, но у нас для этого есть человеческие ресурсы и необходимое оборудование. Сейчас над восстановлением работают около 1,5 тысячи наших специалистов», — заявил руководитель компании во время брифинга.
Он добавил, что национальная энергокомпания делает все возможное для эффективной подготовки энергосистемы к осенне-зимнему периоду. В частности, темпы восстановительных работ по сравнению с мирным временем удалось ускорить в 5−6 раз.
Для этого компания привлекает помощь от международных доноров и активно работает над поиском и заказом нового оборудования на смену уничтоженному, привлекая для этого финансовую помощь стран-доноров.
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В частности, «Укрэнерго» уже аккумулировало на восстановление и подготовку энергосистемы к отопительному сезону около 900 млн евро финансирования в различных формах (гранты, кредиты, перепрофилирование).
В компании подчеркнули, что благодаря подписанному меморандуму с ЕБРР есть возможность работать над увеличением этой цифры, чтобы использовать эти ресурсы для подготовки к зиме.
«Сейчас идут активные переговоры с ЕБРР по этому проекту. Я не буду преждевременно называть точную цифру, но речь идет о сотнях миллионов евро. Надеюсь, что в ближайшие недели мы выйдем на подписание соглашения», — добавил Кудрицкий.
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