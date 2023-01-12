Укрэнерго: в энергосистеме значительный дефицит, аварийные отключения в девяти областях — Finance.ua
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Укрэнерго: в энергосистеме значительный дефицит, аварийные отключения в девяти областях

Энергетика
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Укрэнерго: в энергосистеме значительный дефицит, аварийные отключения в девяти областях
Укрэнерго: в энергосистеме значительный дефицит, аварийные отключения в девяти областях
В четверг, 12 января, сохраняется значительный дефицит мощности, в девяти областях применялись аварийные отключения.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.
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По состоянию на 11:00 12 января сохраняется значительный дефицит мощности, особенно в утренние и вечерние часы максимального потребления. Холодная погода способствует росту потребления. «Уже утром в девяти областях были превышены лимиты потребления, в результате чего для сохранения стабильной работы энергосистемы применялись аварийные отключения», — говорится в сообщении.
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В Укрэнерго подчеркивают, что общий дефицит в энергосистеме — следствие массированных ракетных и дроновых атак россиян по энергетической инфраструктуре. Кроме этого, врагом временно оккупирован ряд электростанций, производивших электроэнергию для украинцев, среди которых крупнейшая Запорожская АЭС. Эти мощности позволили бы в полной мере покрыть потребность в электроэнергии.
По материалам:
Finance.ua
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