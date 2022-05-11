«Укрэнерго» успешно произвела первую оплату по «зеленым» еврооблигациям — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Укрэнерго» успешно произвела первую оплату по «зеленым» еврооблигациям

Сегодня 15:44Энергетика
27
НЭК «Укрэнерго» успешно произвела первую оплату процентов по обязательствам по «зеленым» еврооблигациям устойчивого развития на сумму $28,4 млн.
Об этом сообщили в компании.
Владельцы ценных бумаг получили свои выплаты согласно графику, определенному условиями выпуска еврооблигаций. Выпуск еврооблигаций прошел в ноябре 2021 года.
Вырученные средства «Укрэнерго» в полном объеме использовало для погашения задолженности перед ГП «Гарантированный покупатель» за услугу по увеличению объемов ВИЭ.
Напомним, НЭК «Укрэнерго» провела свой первый выпуск пятилетних зеленых еврооблигаций устойчивого развития на $825 млн, ставка доходности — 6,875%.
Это самый большой выпуск еврооблигаций украинских корпоративных эмитентов, а также самый большой выпуск «зеленых» еврооблигаций эмитентами из Украины и постсоветского пространства.
Среди украинских эмитентов это первый выпуск ценных бумаг, которые являются одновременно инструментом для инвестиций в «зеленую» энергетику и устойчивое развитие.
По материалам: Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.