«Укрэнерго» успешно произвела первую оплату по «зеленым» еврооблигациям — Finance.ua

«Укрэнерго» успешно произвела первую оплату по «зеленым» еврооблигациям

Сегодня 15:44 — Энергетика

НЭК «Укрэнерго» успешно произвела первую оплату процентов по обязательствам по «зеленым» еврооблигациям устойчивого развития на сумму $28,4 млн.

Об этом сообщили в компании.

Владельцы ценных бумаг получили свои выплаты согласно графику, определенному условиями выпуска еврооблигаций. Выпуск еврооблигаций прошел в ноябре 2021 года.

Вырученные средства «Укрэнерго» в полном объеме использовало для погашения задолженности перед ГП «Гарантированный покупатель» за услугу по увеличению объемов ВИЭ.

Напомним, НЭК «Укрэнерго» провела свой первый выпуск пятилетних зеленых еврооблигаций устойчивого развития на $825 млн, ставка доходности — 6,875%.

Это самый большой выпуск еврооблигаций украинских корпоративных эмитентов, а также самый большой выпуск «зеленых» еврооблигаций эмитентами из Украины и постсоветского пространства.

Среди украинских эмитентов это первый выпуск ценных бумаг, которые являются одновременно инструментом для инвестиций в «зеленую» энергетику и устойчивое развитие.

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