«Укрэнерго» сообщило о вражеских попаданиях по объектам инфраструктуры — Finance.ua
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«Укрэнерго» сообщило о вражеских попаданиях по объектам инфраструктуры

Энергетика
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«Укрэнерго» сообщило о вражеских попаданиях по объектам инфраструктуры
«Укрэнерго» сообщило о вражеских попаданиях по объектам инфраструктуры
россия в 14-й раз нанесла массированный террористический ракетный удар по энергосистеме Украины. Есть попадания на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры.
Об этом сообщает УкрЭнерго.
«Продолжается 14 массированная террористическая ракетная атака на энергосистему Украины. К сожалению, имеем попадание на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях», — говорится в сообщении.
Кроме того, ночью россияне атаковали энергетическую инфраструктуру дронами и ракетами, направляя их на электростанции и объекты системы передачи.
Для минимизации возможных последствий атаки и сохранения энергосистемы «Укрэнерго» принимает необходимые превентивные меры, применяются аварийные отключения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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