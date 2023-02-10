«Укрэнерго» сообщило о вражеских попаданиях по объектам инфраструктуры — Finance.ua

«Укрэнерго» сообщило о вражеских попаданиях по объектам инфраструктуры Сегодня 10:36 — Энергетика

«Укрэнерго» сообщило о вражеских попаданиях по объектам инфраструктуры

россия в 14-й раз нанесла массированный террористический ракетный удар по энергосистеме Украины. Есть попадания на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры.

Об этом сообщает УкрЭнерго.

«Продолжается 14 массированная террористическая ракетная атака на энергосистему Украины. К сожалению, имеем попадание на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях», — говорится в сообщении.

Кроме того, ночью россияне атаковали энергетическую инфраструктуру дронами и ракетами, направляя их на электростанции и объекты системы передачи.

Для минимизации возможных последствий атаки и сохранения энергосистемы «Укрэнерго» принимает необходимые превентивные меры, применяются аварийные отключения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.