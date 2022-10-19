Укрэнерго с начала войны получило помощь от пяти европейских операторов — Finance.ua

Укрэнерго с начала войны получило помощь от пяти европейских операторов Сегодня 10:45 — Фондовый рынок

НЭК «Укрэнерго» с начала большой войны получила помощь в виде поставки оборудования и материалов со стороны пяти европейских операторов системы передачи (ОСП).

Такую помощь предоставили бельгийская Elia, польская PSE, итальянская Terna, а также немецкие Amprion и 50 Hertz.

«С начала войны европейские системные операторы по собственному зову помогают нам, чтобы наши ремонтники могли быстрее восстанавливать сети, разрушенные ракетными обстрелами врага. Они лично заботятся о том, чтобы оборудование было доставлено как можно быстрее», — говорится в сообщении.

Последняя партия помощи и оборудования пришла от бельгийской Elia. Компания предоставила Украине новые генераторы, изоляторы для воздушных линий электропередачи, провод и муфты для их соединения общей стоимостью в несколько сотен тысяч евро.

Первая помощь поступила в марте от польского системного оператора PSE, который также в конце мая предоставил украинской стороне трансформаторное оборудование, в том числе из собственного аварийного запаса.

Также в июле сотрудник одного из крупнейших ОСП Германии Amprion украинец Виталий Круш доставил к украинской границе для подстанций «Укрэнерго» два генератора.

«Ожидается различное оборудование от других ОСП и международных партнеров», — отметили в компании.

В НЭК пояснили, что системные операторы хорошо понимают важность и сложность быстрого восстановления инфраструктуры в Украине.

«Каждый вклад в то, чтобы наши мобильные ремонтные бригады могли быстрее восстанавливать поврежденные сети, менять разрушенные ракетами трансформаторы, мы очень ценим», — резюмировали в «Укрэнерго».

Економічна Правда По материалам:

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