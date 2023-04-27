«Укрэнерго» проверят из-за остановки экспорта электроэнергии в Словакию — Finance.ua

«Укрэнерго» проверят из-за остановки экспорта электроэнергии в Словакию Сегодня 10:45 — Энергетика

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), назначила внеплановую проверку системного оператора НЭК «Укрэнерго». Это решение было принято на заседании НКРЭКУ в среду.

«Ситуация с прекращением экспорта электрической энергии в Словакию внештатная. Потому что на сегодняшний день это фактически единственный источник реальных денег, который мог бы поддержать энергосистему Украины и обеспечить выполнение аварийно-восстановительных работ», — подчеркнул председатель НКРЭКУ Константин Ущаповский.

Он отметил, что в результате остановки экспорта Украина ежедневно теряет до 20 млн гривен.

«Это связано с тем, что идут ограничения „зеленым“ из-за профицита, которым „Укрэнерго“ потом платит соответствующую сумму средств. Эта электроэнергия могла быть неограниченной и продаваться на экспорт», — подчеркнул глава НКРЭКУ.

Напомним, Словакия остановила закупки украинской электроэнергии, потому что в Украине процесс проведения аукционов на распределение пересечения не приведен в соответствие со стандартами Евросоюза.

Также председатель комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Андрей Герус заявлял, что в марте Украина могла получить около 500 млн грн от экспорта электроэнергии.

УНІАН По материалам:

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