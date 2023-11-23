Укрэнерго прогнозирует дефицит мощности из-за похолодания — уже привлекали помощь от соседей — Finance.ua
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Укрэнерго прогнозирует дефицит мощности из-за похолодания — уже привлекали помощь от соседей

Энергетика
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Укрэнерго прогнозирует дефицит мощности из-за похолодания — уже привлекали помощь от соседей
Укрэнерго прогнозирует дефицит мощности из-за похолодания — уже привлекали помощь от соседей
НЭК «Укрэнерго» вечером 22 ноября привлекала аварийную помощь из Словакии, Польши и Румынии.
Об этом сообщил глава правления компании Владимир Кудрицкий в эфире марафона «Единые новости».
«Укрэнерго было вынуждено прибегнуть к такой мере, как аварийная помощь от стран соседей. Мы взяли в течение трех вечерних часов, когда потребление самое большое, аварийную помощь из Словакии, Польши и Румынии. И это помогло нам сегодня сбалансировать нашу энергосистему», — сказал Кудрицкий.
По его словам, в последующие дни, пока будет сохраняться морозная погода, прогнозируется дефицит в энергосистеме.
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«Надеемся, что из ремонтов вернется часть энергоблоков. Также будем использовать аварийную помощь, в случае необходимости, для того, чтобы у украинцев был свет», — прокомментировал глава Укрэнерго.
Кудрицкий отметил, что у энергосистемы еще есть резервы для увеличения объемов генерации, однако в последние дни ситуативно вышли в аварийный ремонт несколько энергоблоков. Кудрицкий рассчитывает на их скорейшее возвращение в работу, к тому же, ожидается выход из плановых ремонтов еще части энергоблоков электростанций.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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