Укрэнерго прогнозирует дефицит мощности из-за похолодания — уже привлекали помощь от соседей Сегодня 13:25 — Энергетика

Укрэнерго прогнозирует дефицит мощности из-за похолодания — уже привлекали помощь от соседей

НЭК «Укрэнерго» вечером 22 ноября привлекала аварийную помощь из Словакии, Польши и Румынии.

Об этом сообщил глава правления компании Владимир Кудрицкий в эфире марафона «Единые новости».

«Укрэнерго было вынуждено прибегнуть к такой мере, как аварийная помощь от стран соседей. Мы взяли в течение трех вечерних часов, когда потребление самое большое, аварийную помощь из Словакии, Польши и Румынии. И это помогло нам сегодня сбалансировать нашу энергосистему», — сказал Кудрицкий.

По его словам, в последующие дни, пока будет сохраняться морозная погода, прогнозируется дефицит в энергосистеме.

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«Надеемся, что из ремонтов вернется часть энергоблоков. Также будем использовать аварийную помощь, в случае необходимости, для того, чтобы у украинцев был свет», — прокомментировал глава Укрэнерго.

Кудрицкий отметил, что у энергосистемы еще есть резервы для увеличения объемов генерации, однако в последние дни ситуативно вышли в аварийный ремонт несколько энергоблоков. Кудрицкий рассчитывает на их скорейшее возвращение в работу, к тому же, ожидается выход из плановых ремонтов еще части энергоблоков электростанций.

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Укрінформ По материалам:

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