Укрэнерго получит от Всемирного банка 240 млн долларов грантовой помощи — Finance.ua

Укрэнерго получит от Всемирного банка 240 млн долларов грантовой помощи Сегодня 10:45 — Энергетика

Укрэнерго получит от Всемирного банка 240 млн долларов грантовой помощи

Международный банк по реконструкции и развитию предоставит Укрэнерго около 240 млн долларов грантовых средств. Они будут направлены на закупку высоковольтного оборудования для подстанций и устройств повышения устойчивости энергосистемы. Об этом сообщил глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, пишет УНН.

Указано, что такая помощь позволит укрепить энергетическую безопасность и обеспечить надежность энергообеспечения украинских потребителей.

Одна часть средств будет направлена ​​на закупку и установку специальных устройств, повышающих стабильную работу украинской энергосистемы — STATCOM, а другая — на закупку спецтехники, автотрансформаторов и другого высоковольтного оборудования, которое получило повреждения от ударов российских ракет и дронов.

«Мы готовим наши объекты к прохождению следующего отопительного сезона и делаем все возможное для устойчивого энергообеспечения страны. Также „Укрэнерго“ выполняет важное техническое условие ENTSO-E для усиления нашего соединения с европейской сетью», — сказал Кудрицкий.

Он добавил, что устройства STATCOM не только повысят устойчивость украинской энергосистемы, но и будут положительно влиять на сбалансированность всей объединенной европейской континентальной сети.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНН По материалам:

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