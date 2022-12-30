Укрэнерго получит €70 миллионов от специального фонда ЕБРР — Finance.ua

Укрэнерго получит €70 миллионов от специального фонда ЕБРР Сегодня 18:42 — Казна и Политика

Укрэнерго получит €70 миллионов от специального фонда ЕБРР

НЭК «Укрэнерго» получит грант в размере 70 млн евро от специального фонда Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на закупку энергетического оборудования.

Об этом сообщил председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий в Фейсбуке

«Эти 70 миллионов евро будут использованы исключительно для закупки оборудования, необходимого для восстановления надежной работы энергетической инфраструктуры Украины», — отметил он.

Также Кудрицкий напомнил, что Укрэнерго уже подписало с ЕБРР соглашения, которые позволят привлечь 300 млн евро кредитных средств для восстановления высоковольтной инфраструктуры и повышения финансовой стабильности компании.

Как сообщалось, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), дала разрешение на подписание двух кредитных соглашений для НЭК «Укрэнерго» — на 300 млн евро и 32,5 млн евро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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