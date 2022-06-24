«Укрэнерго» получило от ЕБРР первые 50 млн евро на повышение ликвидности — Finance.ua
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«Укрэнерго» получило от ЕБРР первые 50 млн евро на повышение ликвидности

Энергетика
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НЭК «Укрэнерго» получила от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) первые 50 млн евро, перенаправленных в рамках кредитных соглашений на повышение ликвидности, и планирует закрыть ими долги на рынке вспомогательных услуг в течение следующих двух недель, сообщил советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета НЭК Юрий Бойко.
«Да, действительно, первые 50 млн евро от ЕБРР уже на счетах „Укрэнерго“. Компания планирует их потратить на оплату долгов, возникших на рынке вспомогательных услуг, погасив их практически полностью. Почти половину из этих средств должно получить ЧАО „Укргидроэнерго“, среди крупнейших получателей средств также „Киевтеплоэнерго“, Харьковская ТЭЦ-5, „Энергоатом“ и тепловая генерация ДТЭК», — сказал Бойко в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
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Он отметил, что это станции, которые работают по командам диспетчера, обеспечивая стабильную работу энергосистемы и ее энергоузлов.
По его словам, конвертация валюты в гривну и оплата упомянутых долгов, по информации от менеджмента компании, планируется в течение следующих двух недель.
Вместе с тем, он добавил, что от ЕБРР и Европейского инвестиционного банка в ближайшее время ожидается еще почти 170 млн евро по идентичному механизму — согласование изменения целевого использования средств в рамках уже действующих кредитных соглашений и в пределах кредитных линий.
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«По сути это приостановка финансирования ряда инвестиционных проектов с целью быстрого финансирования ликвидности компании, что позволит, не получив средств от своих дебиторов (ряд генерирующих компаний, ОСР, поставщиков и т.п.), заплатить своим кредиторам (по факту только генерирующим компаниям)», — пояснил член набсовета НЭК.
Бойко также добавил, что нарабатывается еще ряд соответствующих решений по МФО.
Как сообщалось, в мае 2022 года ЕБРР для экстренной поддержки ликвидности принял решение разрешить НЭК «Укрэнерго» изменить на EUR50 млн назначение существующего кредита, а Европейский фонд устойчивого развития решил предоставить гарантию покрытия первых потерь.
«Эта поддержка является частью объема в EUR1 млрд, которую ЕБРР планирует реализовать в Украине в текущем году в сотрудничестве с донорами и партнерами», — отмечали в ЕБРР.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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