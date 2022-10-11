«Укрэнерго» получило 4,9 млрд гривен за экспорт электроэнергии в Европу с конца июня — Finance.ua
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«Укрэнерго» получило 4,9 млрд гривен за экспорт электроэнергии в Европу с конца июня

Энергетика
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Общая стоимость доступа к межгосударственным электросетям, проданного на аукционах национальной энергетической компании «Укрэнерго» с 30 июня по 9 октября, уже составила более 4,9 млрд гривен.
Об этом говорится в сообщении компании, передают Українські Новини.
«Общая стоимость доступа к межгосударственным электросетям в направлении Словакии и Румынии, проданного на аукционах „Укрэнерго“ с 30 июня по 9 октября 2022 г., составила более 4,9 млрд гривен. В течение последней недели 3-9 октября величина проданного пересечения составила 50 212 МВт -ч. В одном аукционе принимали участие от 7 до 12 компаний. Общая стоимость доступа к межгосударственным сетям в направлении Польши, который был продан на аукционах в течение 1-9 октября, составила 374,88 тыс. грн. В аукционах принимали участие две компании», — говорится в сообщении.
Согласно сообщению, средневзвешенная цена доступа к пересечению в направлении Румынии и Словакии на этой неделе снизилась на 6% до 4,748 тыс. гривен/МВт-ч.
При этом самая большая предельная цена в одном часе составила 14,3 тыс. гривен/МВт-ч в направлении Словакии 5 октября в 20 часов.
По материалам:
Українські Новини
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