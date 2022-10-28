«Укрэнерго» отменил отключение света в Киевской области: ситуация в Киеве — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Укрэнерго» отменил отключение света в Киевской области: ситуация в Киеве

Энергетика
114
Оператор системы передачи «Укрэнерго» отменил экстренные отключения света в Киевской области, которые были введены в четверг в результате российской атаки на энергетический объект.
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК Киевские региональные электросети.
В настоящее время свет вернулся всем потребителям в Киеве, где применялись экстренные отключения света. «С 00:45 28 октября все дома жителей Киевской области со светом», — сообщили в компании.
Читайте также
В то же время, ситуация в энергосистеме остается напряженной, поэтому ДТЭК призывает потреблять электроэнергию умеренно — включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии утром с 06.00 до 11.00 и вечером с 17.00 до 23.00.
Также компания советует правильно включать электроприборы после стабилизационного отключения, чтобы предотвратить одновременное значительное увеличение нагрузки и аварии на электросетях. В частности — не включать приборы одновременно по возвращении света и выключать из сети приборы и освещение в комнатах, где нет людей.
Ситуация в Киеве
Как пишет КГГА, 28 октября по распоряжению НЭК «Укрэнерго» в Киеве продолжаются экстренные отключения света
Графики стабилизационных отключений, составленные накануне, не актуальны. Из-за значительных повреждений и дисбаланса в энергосистеме возможны применение более длительных отключений электроснабжения.
Если после стабилизационного отключения не появился свет — сообщите об этом через чат-бот ДТЭК.
В КГГА также просят потреблять электроэнергию умеренно — включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии с 06:00 до 11:00 и вечером с 17:00 до 23:00. Бизнес-клиентов просят ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров.

Какие устройства «съедают» больше всего электроэнергии

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.