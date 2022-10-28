«Укрэнерго» отменил отключение света в Киевской области: ситуация в Киеве — Finance.ua

«Укрэнерго» отменил отключение света в Киевской области: ситуация в Киеве Сегодня 10:20 — Энергетика

Оператор системы передачи «Укрэнерго» отменил экстренные отключения света в Киевской области, которые были введены в четверг в результате российской атаки на энергетический объект.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК Киевские региональные электросети.

В настоящее время свет вернулся всем потребителям в Киеве, где применялись экстренные отключения света. «С 00:45 28 октября все дома жителей Киевской области со светом», — сообщили в компании.

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В то же время, ситуация в энергосистеме остается напряженной, поэтому ДТЭК призывает потреблять электроэнергию умеренно — включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии утром с 06.00 до 11.00 и вечером с 17.00 до 23.00.

Также компания советует правильно включать электроприборы после стабилизационного отключения, чтобы предотвратить одновременное значительное увеличение нагрузки и аварии на электросетях. В частности — не включать приборы одновременно по возвращении света и выключать из сети приборы и освещение в комнатах, где нет людей.

Ситуация в Киеве

Как пишет КГГА, 28 октября по распоряжению НЭК «Укрэнерго» в Киеве продолжаются экстренные отключения света

Графики стабилизационных отключений, составленные накануне, не актуальны. Из-за значительных повреждений и дисбаланса в энергосистеме возможны применение более длительных отключений электроснабжения.

Если после стабилизационного отключения не появился свет — сообщите об этом через чат-бот ДТЭК.

умеренно — включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии с 06:00 до 11:00 и вечером с 17:00 до 23:00. Бизнес-клиентов просят ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров. В КГГА также просят потреблять электроэнергиюБизнес-клиентов просят ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров.

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