«Укрэнерго» опровергло фейк о том, когда прекратят выключать свет в Киеве — Finance.ua

«Укрэнерго» опровергло фейк о том, когда прекратят выключать свет в Киеве Сегодня 10:32 — Энергетика

«Укрэнерго» опровергло фейк о том, когда прекратят выключать свет в Киеве

НЭК «Укрэнерго» опровергло информацию, что якобы компания заявляла, что «в Киеве могут прекратить выключать свет уже через неделю».

Об этом сообщает пресс-служба «Укрэнерго» в Telegram.

«В телеграм-каналах активно распространяется информация о том, что якобы Укрэнерго заявило, что «в Киеве могут перестать выключать свет уже через неделю».

Эта информация не соответствует действительности.

«Плановые отключения будут продолжаться в Киеве и в ряде других областей до завершения соответствующих ремонтов и восстановления возможности электросети передавать в эти регионы дополнительную требуемую мощность», — отметили в «Укрэнерго».

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В компании цитируют заявление главы «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого, в котором он акцентировал внимание на том, что с учетом проведенных ремонтов прогнозируются только плановые отключения в семи областях и в Киеве, при условии, если не будет новых повреждений.

"Также он подчеркнул, что Укрэнерго продолжит работать над восстановлением сети, чтобы эти плановые отключения были минимальными. Это значит, что плановые отключения будут продолжаться, но объем таких отключений может быть меньше.

Проверяйте информацию, обращайтесь к первоисточникам, которым в данном случае является НЭК «Укрэнерго», — добавили в компании.

Економічна Правда По материалам:

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