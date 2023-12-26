«Укрэнерго» оказывало Польше аварийную помощь — Finance.ua

«Укрэнерго» оказывало Польше аварийную помощь Сегодня 11:46 — Энергетика

«Укрэнерго» оказывало Польше аварийную помощь

В ночь на понедельник, 25 декабря, « Укрэнерго » активировало аварийную помощь для энергосистемы Польши общим объемом 3050 МВтч. С соответствующим запросом обращался польский оператор PSE, сообщила НЭК в своем Telegram-канале

В компании объяснили, что это не коммерческий импорт, а именно один из видов аварийной помощи. Польская энергосистема в праздничный период имела переизбыток электроэнергии и запросила у стран-соседей помощь в ее потреблении, поэтому Украина получила дополнительный объем электроэнергии.

Импорт электроэнергии осуществляется на протяжении всех суток из Словакии, Польши, Румынии и Молдовы. Общий объем 17 736 МВт·ч. В то же время экспорт отсутствует.

Обесточены из-за непогоды 72 населенных пункта в Донецкой, Закарпатской, Киевской, Харьковской областях.

К тому же из-за технических повреждений обесточены потребители в Запорожской области.

УНІАН По материалам:

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