«Укрэнерго» не исключает возможности введения графиков аварийных отключений электроэнергии — Finance.ua

«Укрэнерго» не исключает возможности введения графиков аварийных отключений электроэнергии
Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» не исключает возможности введения графиков аварийных отключений электроэнергии.
Об этом говорится в сообщении компании.
«В результате террористической атаки повреждены объекты энергетической инфраструктуры в центральном и северном регионах Украины. Ремонтные бригады „Укрэнерго“ работают над устранением последствий. Ситуация в энергосистеме контролируется. Однако, диспетчерский центр „Укрэнерго“ не исключает возможности введения графиков аварийных отключений», — говорится в сообщении.
Компания подчеркивает важность соблюдения режима экономного потребления электроэнергии по всей стране, особенно в вечерние часы суток.
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