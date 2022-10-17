«Укрэнерго» не исключает возможности введения графиков аварийных отключений электроэнергии — Finance.ua
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«Укрэнерго» не исключает возможности введения графиков аварийных отключений электроэнергии

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Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» не исключает возможности введения графиков аварийных отключений электроэнергии.
Об этом говорится в сообщении компании.
«В результате террористической атаки повреждены объекты энергетической инфраструктуры в центральном и северном регионах Украины. Ремонтные бригады „Укрэнерго“ работают над устранением последствий. Ситуация в энергосистеме контролируется. Однако, диспетчерский центр „Укрэнерго“ не исключает возможности введения графиков аварийных отключений», — говорится в сообщении.
Компания подчеркивает важность соблюдения режима экономного потребления электроэнергии по всей стране, особенно в вечерние часы суток.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Українські Новини
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