«Укрэнерго» и НКРЭКУ прорабатывают возможность пересмотра тарифа на передачу электроэнергии — Finance.ua
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«Укрэнерго» и НКРЭКУ прорабатывают возможность пересмотра тарифа на передачу электроэнергии

Энергетика
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«Укрэнерго» и НКРЭКУ прорабатывают возможность пересмотра тарифа на передачу электроэнергии
«Укрэнерго» и НКРЭКУ прорабатывают возможность пересмотра тарифа на передачу электроэнергии
Действующий тариф на передачу электроэнергии приводит к методологическому недофинансированию системного оператора НЭК «Укрэнерго».
Об этом сообщил член наблюдательного совета «Укрэнерго» и советник премьер-министра Юрий Бойко.
«Безусловно, нужно понимать, что после того как появится возможность определить сумму долга, тогда должны решаться вопросы с источниками его погашения. Здесь больших альтернатив нет. Единственный способ — учет в тарифе на электроэнергию на следующий период того объема, который не был соблюден компаниями», — сказал он, комментируя возможные механизмы погашения долгов перед производителями электроэнергии.
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Бойко подчеркнул, что основная проблема долгов носит методологический характер и даже невозможно выставить счета из-за отсутствия объема, за который этот счет мог быть выставлен.
Член наблюдательного совета «Укрэнерго» был уверен, что эти средства должны быть учтены в тарифе «Укрэнерго» на передачу электроэнергии на второе полугодие 2023 года.
Он добавил, что из-за того, что нет подписанных первичных документов с сентября по декабрь 2022 года между «Гарантированным покупателем» и НЭК «Укрэнерго», 4 месяца отсутствовала расходная часть.
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«Имеем договоренность с регулятором, как только появится возможность переподписать или подписать, соответственно они осуществят корректирующую проверку за счет безусловно самого важного фактора, и соответственно такая корректировка через тариф будет осуществлена», — подытожил Бойко.
Напомним, в конце 2022 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), пересмотрела тариф НЭК «Укрэнерго» на услуги по передаче.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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