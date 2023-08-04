Укрэксимбанк продал через аукцион OpenMarket домовладение в Киеве за 88,5 млн гривен — Finance.ua

Укрэксимбанк продал через аукцион OpenMarket домовладение в Киеве за 88,5 млн гривен Сегодня 11:10 — Фондовый рынок

Государственный экспортно-импортный банк продал через ГП «СЕТАМ» (Министерства юстиции Украины) жилой дом и движимое имущество в Киеве за 88 453 986 гривен.

Об этом говорится в сообщении СЕТАМ.

Общая площадь дома: 1789,0 кв. м, жилая площадь дома: 825,5 кв. м, общая площадь земельного участка: 0,0696 га.

Лот обеспечен всеми необходимыми коммуникациями, а именно электроснабжением, водоснабжением, канализацией, отоплением.

Также в здании установлено два лифта. Проданный дом расположен в деловом центре города — Печерске.

Точный адрес лота: г. Киев, ул. Старонаводницкая, 17/2.

Как сообщали «Українські Новини», аукцион OpenMarket (ГП «СЕТАМ» Министерства юстиции Украины) — это средство реализации и приобретения имущества через сеть интернет.

Онлайн-аукцион работает по всей территории Украины с 2014 года.

Общая сумма продаж с начала работы — 20,7 млрд грн.

Українські Новини По материалам:

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