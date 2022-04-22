Украинские страховки за границей: предложения, ожидания и реальные услуги — Finance.ua
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Украинские страховки за границей: предложения, ожидания и реальные услуги

Сегодня 12:59Страхование
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Украинские страховки за границей: предложения, ожидания и реальные услугиУкраинские страховки за границей: предложения, ожидания и реальные услуги
На украинских дорогах мы знаем, что делать в случае страхового случая. А что делать, если ДТП произошло за границей? Куда звонить в первую очередь? И на какую помощь можно рассчитывать? Как действуют украинские программы каско и Зеленая карта на территории стран ЕС? В чем разница с полисами европейских страховых компаний?
Страховые компании предлагают множество вариантов на любой бюджет, но каждый из них имеет свои нюансы.
Сориентироваться в разнообразии страховых программ, а также получить пошаговую инструкцию действий в случае наступления страхового случая за рубежом Вам помогут 26 апреля на бесплатном вебинаре «Как работают Зеленая карта и каско за границей?».
Обо всех ловушках, сильных и слабых сторонах на вебинаре Вам расскажет руководитель службы заботы о клиентах страхового бизнеса Finance.ua Дарья Горбач.
Вебинар станет практической шпаргалкой для водителей как на украинских, так и европейских дорогах и ответит на следующие вопросы:
  • Бесплатное страхование для украинцев в Европе: развеиваем мифы.
  • Что такое Зеленая карта и зачем она нужна?
  • Что нужно, чтобы оформить Зеленую карту?
  • Электронный полис Зеленой карты и другие нововведения НБУ.
  • Как приобрести страховку Зеленая карта?
  • Как работает каско за границей?
  • Почему нельзя сейчас уезжать без страховки?
  • Что делать при наступлении страхового события по Зеленой карте?
  • Что нужно, чтобы оформить каско в Украине и за границей?
  • Что делать при наступлении страхового события в отношении каско за границей?
  • Почему украинское каско удобнее и дешевле страховки за рубежом?
  • От каких компаний лучше покупать каско во время поездки за границу?
  • Зачем нужно каско при выезде за границу?
Кроме того, на вебинаре будет представлен полный анализ всех программ страхования автомобилей с их стоимостью.

Регистрация и подробности

По материалам: Мінфін.com.ua
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