Украинские страховки за границей: предложения, ожидания и реальные услуги — Finance.ua

Украинские страховки за границей: предложения, ожидания и реальные услуги

Сегодня 12:59 — Страхование

Украинские страховки за границей: предложения, ожидания и реальные услуги

На украинских дорогах мы знаем, что делать в случае страхового случая. А что делать, если ДТП произошло за границей? Куда звонить в первую очередь? И на какую помощь можно рассчитывать? Как действуют украинские программы каско и Зеленая карта на территории стран ЕС? В чем разница с полисами европейских страховых компаний?

Страховые компании предлагают множество вариантов на любой бюджет, но каждый из них имеет свои нюансы.

Сориентироваться в разнообразии страховых программ, а также получить пошаговую инструкцию действий в случае наступления страхового случая за рубежом Вам помогут 26 апреля на бесплатном вебинаре «Как работают Зеленая карта и каско за границей?».

Обо всех ловушках, сильных и слабых сторонах на вебинаре Вам расскажет руководитель службы заботы о клиентах страхового бизнеса Finance.ua Дарья Горбач.

Вебинар станет практической шпаргалкой для водителей как на украинских, так и европейских дорогах и ответит на следующие вопросы:

Бесплатное страхование для украинцев в Европе: развеиваем мифы.

Что такое Зеленая карта и зачем она нужна?

Что нужно, чтобы оформить Зеленую карту?

Электронный полис Зеленой карты и другие нововведения НБУ.

Как приобрести страховку Зеленая карта?

Как работает каско за границей?

Почему нельзя сейчас уезжать без страховки?

Что делать при наступлении страхового события по Зеленой карте?

Что нужно, чтобы оформить каско в Украине и за границей?

Что делать при наступлении страхового события в отношении каско за границей?

Почему украинское каско удобнее и дешевле страховки за рубежом?

От каких компаний лучше покупать каско во время поездки за границу?

Зачем нужно каско при выезде за границу?

Кроме того, на вебинаре будет представлен полный анализ всех программ страхования автомобилей с их стоимостью.

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