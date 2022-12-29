Украинское бюро кредитных историй упрощает процесс оплаты счетов для бизнес-клиентов — Finance.ua

Украинское бюро кредитных историй упрощает процесс оплаты счетов для бизнес-клиентов
Украинское бюро кредитных историй (УБКИ) в декабре внедрило сервис «Инвойсинг» от ПриватБанка для выставления счетов и приема платежей от бизнес-клиентов, работающих по предоплате.
Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.
Что это за сервис
Пользователю не нужно вносить реквизиты и назначение платежа.
Это позволяет существенно ускорить процедуру оплаты и исключает возможные ошибки ручного ввода.
Руководитель отдела маркетинга и продаж УБКИ Малая Елена рассказывает: «Часть наших партнеров уже попробовала упрощенный способ внесения средств на свой бизнес счет и оценила его удобство. Оплата производится в несколько кликов — в кабинете партнера УБКИ пользователь запрашивает счет-фактуру, получает ссылку на сформированный счет с автоматически заполненными реквизитами и, нажав «Оплатить», может сразу совершить платеж в своем кабинете «Приват24 для бизнеса».
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