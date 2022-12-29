Украинское бюро кредитных историй упрощает процесс оплаты счетов для бизнес-клиентов — Finance.ua

Украинское бюро кредитных историй упрощает процесс оплаты счетов для бизнес-клиентов Сегодня 15:01 — Кредит&Депозит

Украинское бюро кредитных историй упрощает процесс оплаты счетов для бизнес-клиентов

Украинское бюро кредитных историй (УБКИ) в декабре внедрило сервис «Инвойсинг» от ПриватБанк а для выставления счетов и приема платежей от бизнес-клиентов, работающих по предоплате.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Что это за сервис

Пользователю не нужно вносить реквизиты и назначение платежа.

Это позволяет существенно ускорить процедуру оплаты и исключает возможные ошибки ручного ввода.

Читайте также ПриватБанк разрешил бизнесу готовить платеж в приложении без интернета

Руководитель отдела маркетинга и продаж УБКИ Малая Елена рассказывает: «Часть наших партнеров уже попробовала упрощенный способ внесения средств на свой бизнес счет и оценила его удобство. Оплата производится в несколько кликов — в кабинете партнера УБКИ пользователь запрашивает счет-фактуру, получает ссылку на сформированный счет с автоматически заполненными реквизитами и, нажав «Оплатить», может сразу совершить платеж в своем кабинете «Приват24 для бизнеса».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.