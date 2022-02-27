Украинская и российская стороны встретятся в районе реки Припять — Finance.ua

Украинская и российская стороны встретятся в районе реки Припять

Сегодня 16:02 — Казна и Политика

Президент Беларуси Александр Лукашенко позвонил по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому, и они договорились, что украинская делегация встретится с русским на границе, в районе реки Припять.

Об этом сообщает Офис Президента в Telegram.

«Политики договорились, что украинская делегация встретится с русской без предварительных условий на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять», — говорится в сообщении.

Александр Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле.

Справка Finance.ua:

ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина готова к переговорам и не меняет своей переговорной позиции, заключающейся в том, что они должны касаться прекращения войны против Украины, которую начала Россия, и гарантий безопасности.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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