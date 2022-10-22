Украинцам без документов упростили возвращение домой — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцам без документов упростили возвращение домой

Казна и Политика
28
Граждане, оказавшиеся за пределами Украины без каких-либо документов, теперь смогут оформить удостоверение личности для возвращения домой без своего присутствия.
Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции .
Теперь удостоверение лица, которое было депортировано на территорию государства-агрессора, будут оформлять органы Государственной миграционной службы. Это можно сделать на основании обращения:
  • одного из родителей или другого законного представителя лица в возрасте 18 лет;
  • одного из родителей;
  • супруги;
  • совершеннолетнего ребенка;
  • родного брата/сестры;
  • официального обращения Минреинтеграции
Удостоверение готовится бесплатно в течение 5 дней и действует до 3-х месяцев. Органы ДМС передают его законному представителю, члену семьи или посылают в Минреинтеграцию для последующей передачи тому, кто оказался за границей без документов.
Ранее удостоверение личности на возврат выдавалось исключительно дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Украины на основании только личного ходатайства заявителя или обращения его законных представителей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.