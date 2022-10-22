Украинцам без документов упростили возвращение домой — Finance.ua

Украинцам без документов упростили возвращение домой
Граждане, оказавшиеся за пределами Украины без каких-либо документов, теперь смогут оформить удостоверение личности для возвращения домой без своего присутствия.
Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции .
Теперь удостоверение лица, которое было депортировано на территорию государства-агрессора, будут оформлять органы Государственной миграционной службы. Это можно сделать на основании обращения:
- одного из родителей или другого законного представителя лица в возрасте 18 лет;
- одного из родителей;
- супруги;
- совершеннолетнего ребенка;
- родного брата/сестры;
- официального обращения Минреинтеграции
Удостоверение готовится бесплатно в течение 5 дней и действует до 3-х месяцев. Органы ДМС передают его законному представителю, члену семьи или посылают в Минреинтеграцию для последующей передачи тому, кто оказался за границей без документов.
Ранее удостоверение личности на возврат выдавалось исключительно дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Украины на основании только личного ходатайства заявителя или обращения его законных представителей.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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