Украинцам без документов упростили возвращение домой — Finance.ua

Украинцам без документов упростили возвращение домой Сегодня 17:01 — Казна и Политика

Граждане, оказавшиеся за пределами Украины без каких-либо документов, теперь смогут оформить удостоверение личности для возвращения домой без своего присутствия.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции

Теперь удостоверение лица, которое было депортировано на территорию государства-агрессора, будут оформлять органы Государственной миграционной службы. Это можно сделать на основании обращения:

одного из родителей или другого законного представителя лица в возрасте 18 лет;

одного из родителей;

супруги;

совершеннолетнего ребенка;

родного брата/сестры;

официального обращения Минреинтеграции

Удостоверение готовится бесплатно в течение 5 дней и действует до 3-х месяцев. Органы ДМС передают его законному представителю, члену семьи или посылают в Минреинтеграцию для последующей передачи тому, кто оказался за границей без документов.

Ранее удостоверение личности на возврат выдавалось исключительно дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Украины на основании только личного ходатайства заявителя или обращения его законных представителей.

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