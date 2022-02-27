Украина просит отключить российских операторов от роуминга в странах ЕС — Finance.ua

Украина просит отключить российских операторов от роуминга в странах ЕС

Сегодня 15:55 — Мир

Украина просит отключить российских операторов от роуминга в странах ЕС

В четвертый день войны России против Украины украинская сторона просит отключить российских операторов от роуминга в странах Евросоюза.

Об этом сообщает в Telegram -канале Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

В частности, глава украинского регулятора в сфере электронных коммуникаций Александр Животовский обратился к председателю органа европейских регуляторов электронных коммуникаций Аннемари Сипкс.

«В целях защиты Украины, Европы и всего демократического мира и привлечения России к ответственности, я призываю вас, как директора ОЭРЭК, вместе с национальными регуляторными органами стран-членов ЕС принять меры, направленные на блокирование российских роумеров и услуг роуминга для российских поставщиков телекоммуникационных услуг в рамках Европейского союза», — говорится в сообщении.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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