Украина просит отключить российских операторов от роуминга в странах ЕС — Finance.ua

Украина просит отключить российских операторов от роуминга в странах ЕС
В четвертый день войны России против Украины украинская сторона просит отключить российских операторов от роуминга в странах Евросоюза.
Об этом сообщает в Telegram-канале Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.
В частности, глава украинского регулятора в сфере электронных коммуникаций Александр Животовский обратился к председателю органа европейских регуляторов электронных коммуникаций Аннемари Сипкс.
«В целях защиты Украины, Европы и всего демократического мира и привлечения России к ответственности, я призываю вас, как директора ОЭРЭК, вместе с национальными регуляторными органами стран-членов ЕС принять меры, направленные на блокирование российских роумеров и услуг роуминга для российских поставщиков телекоммуникационных услуг в рамках Европейского союза», — говорится в сообщении.