Украина просит отключить российских операторов от роуминга в странах ЕС — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Украина просит отключить российских операторов от роуминга в странах ЕС

Сегодня 15:55Мир
55
Украина просит отключить российских операторов от роуминга в странах ЕСУкраина просит отключить российских операторов от роуминга в странах ЕС
В четвертый день войны России против Украины украинская сторона просит отключить российских операторов от роуминга в странах Евросоюза.
Об этом сообщает в Telegram-канале Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.
В частности, глава украинского регулятора в сфере электронных коммуникаций Александр Животовский обратился к председателю органа европейских регуляторов электронных коммуникаций Аннемари Сипкс.
«В целях защиты Украины, Европы и всего демократического мира и привлечения России к ответственности, я призываю вас, как директора ОЭРЭК, вместе с национальными регуляторными органами стран-членов ЕС принять меры, направленные на блокирование российских роумеров и услуг роуминга для российских поставщиков телекоммуникационных услуг в рамках Европейского союза», — говорится в сообщении.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
По материалам: РБК-Україна
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.