Украина наращивает внутреннее производство бензина — Finance.ua

Украина наращивает внутреннее производство бензина

Сегодня 11:11 — Энергетика

В Украине баланс рынка автомобильных бензинов вырос на 43,6 тыс. т и составил 206,2 тыс. т за первый месяц этого года, что на 27% выше результата за аналогичный период 2021 года.

Об этом сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные собственного исследования, передает enkorr.

В январе 2022 года внутреннее производство подняли на 18,2 тыс. т, оно достигло почти 90 тыс. т, что на 25% больше относительно января прошлого года. В частности, нефтеперерабатывающее предприятие «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ) по итогам отчетного месяца подняло производство бензинов почти до 80 тыс. т, что на треть больше аналогичного показателя января 2021 года (чуть больше 60 тыс. т).

В то же время, Шебелинский ГПЗ произвел 11 тыс. т бензина, что более, чем на 2,5% больше показателя января 2021 года.

На момент отчета, доля украинских бензинов в балансе рынка составила 44%. Год назад показатель был на том же уровне.

Ввоз в Украину автобензинов увеличился на 28%, то есть до 116,3 тыс. т против 90,9 тыс. т в январе 2021 года. Беларусь ощутимо нарастила импорт, объем поставок составил 102 тыс. т и по сравнению с первым месяцем прошлого года, показатель вырос почти на 30%.

Импорт в Украину с польской нефтеперерабатывающей компании PNK Orlen выросли до 14,5 тыс. т, что составило 23%.

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