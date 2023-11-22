Украина договорилась о возврате «скифского золота» — Finance.ua

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Украина договорилась о возврате «скифского золота»

Казна и Политика
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Украина договорилась о возврате «скифского золота»
Украина договорилась о возврате «скифского золота», Фото: Peter Dejong
Министерство культуры и информационной политики Украины и археологический музей Амстердамского университета (Музей Алларда Пирсона) подписали соглашение о возвращении коллекции «скифского золота» из четырех крымских музеев в Украину.
Об этом в среду, 22 ноября, сообщила пресс-служба украинского ведомства.
В феврале 2014 года коллекция «скифского золота» была отправлена из крымских музеев на выставку в Нидерланды. После того как полуостров аннексировала россия, возвращение коллекции стало предметом споров. Вернуть ее требовали как крымские музеи, так и Украина. Верховный суд Нидерландов в итоге обязал вернуть коллекцию Украине.
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«Возвращение артефактов особого исторического и культурного значения — знаковый и многогранный процесс. Он объединяет правовые, музейные, дипломатические и логистические аспекты. Мы с нетерпением ждем возвращения коллекций, одна из которых известна как „скифское золото“, домой в Украину», — сообщил и. о. министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев.
Украина также поблагодарила нидерландскую сторону за решение не взимать расходы за хранение музейных экспонатов.
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Коллекция «скифского золота» состоит из экспонатов коллекции музеев «Керченский историко-культурный заповедник», «Бахчисарайский историко-культурный заповедник», «Центральный музей Тавриды» и национального заповедника «Херсонес Таврический».
Судебные тяжбы между россией и Украиной по поводу экспонатов продолжались девять лет.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Deutsche Welle
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