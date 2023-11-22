Украина договорилась о возврате «скифского золота» — Finance.ua

Украина договорилась о возврате «скифского золота» Сегодня 15:45 — Казна и Политика

Украина договорилась о возврате «скифского золота», Фото: Peter Dejong

Министерство культуры и информационной политики Украины и археологический музей Амстердамского университета (Музей Алларда Пирсона) подписали соглашение о возвращении коллекции «скифского золота» из четырех крымских музеев в Украину.

Об этом в среду, 22 ноября, сообщила пресс-служба украинского ведомства.

В феврале 2014 года коллекция «скифского золота» была отправлена из крымских музеев на выставку в Нидерланды. После того как полуостров аннексировала россия, возвращение коллекции стало предметом споров. Вернуть ее требовали как крымские музеи, так и Украина. Верховный суд Нидерландов в итоге обязал вернуть коллекцию Украине.

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«Возвращение артефактов особого исторического и культурного значения — знаковый и многогранный процесс. Он объединяет правовые, музейные, дипломатические и логистические аспекты. Мы с нетерпением ждем возвращения коллекций, одна из которых известна как „скифское золото“, домой в Украину», — сообщил и. о. министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев.

Украина также поблагодарила нидерландскую сторону за решение не взимать расходы за хранение музейных экспонатов.

Коллекция «скифского золота» состоит из экспонатов коллекции музеев «Керченский историко-культурный заповедник», «Бахчисарайский историко-культурный заповедник», «Центральный музей Тавриды» и национального заповедника «Херсонес Таврический».

Судебные тяжбы между россией и Украиной по поводу экспонатов продолжались девять лет.

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Deutsche Welle По материалам:

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