Укравтодор призывает демонтировать дорожные знаки на всех дорогах — Finance.ua
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Укравтодор призывает демонтировать дорожные знаки на всех дорогах

Сегодня 12:16Казна и Политика
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Укравтодор заявил, что демонтирует дорожные знаки на всех дорогах страны, чтобы дезориентировать российские военные.
В первую очередь будут снимать указательные знаки, названия населенных пунктов.
Собранные знаки передадут местным властям и дорожникам.
«У врага жалкая связь, они не ориентируются на местности. Давайте поможем им попасть прямо в ад», — отметили в государственной корпорации.
Укравтодор также призывает все путевые организации, территориальные общины, органы местного самоуправления немедленно приступить к демонтажу дорожных знаков поблизости.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Build Portal
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