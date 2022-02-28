Укравтодор призывает демонтировать дорожные знаки на всех дорогах — Finance.ua

Укравтодор призывает демонтировать дорожные знаки на всех дорогах
Сегодня 12:16 — Казна и Политика
Укравтодор заявил, что демонтирует дорожные знаки на всех дорогах страны, чтобы дезориентировать российские военные.
В первую очередь будут снимать указательные знаки, названия населенных пунктов.
Собранные знаки передадут местным властям и дорожникам.
«У врага жалкая связь, они не ориентируются на местности. Давайте поможем им попасть прямо в ад», — отметили в государственной корпорации.
Укравтодор также призывает все путевые организации, территориальные общины, органы местного самоуправления немедленно приступить к демонтажу дорожных знаков поблизости.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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