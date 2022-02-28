Укравтодор призывает демонтировать дорожные знаки на всех дорогах — Finance.ua

Укравтодор призывает демонтировать дорожные знаки на всех дорогах

Сегодня 12:16 — Казна и Политика

Укравтодор заявил, что демонтирует дорожные знаки на всех дорогах страны, чтобы дезориентировать российские военные.

В первую очередь будут снимать указательные знаки, названия населенных пунктов.

Собранные знаки передадут местным властям и дорожникам.

«У врага жалкая связь, они не ориентируются на местности. Давайте поможем им попасть прямо в ад», — отметили в государственной корпорации.

Укравтодор также призывает все путевые организации, территориальные общины, органы местного самоуправления немедленно приступить к демонтажу дорожных знаков поблизости.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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