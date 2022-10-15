Украинское предприятие увеличило выпуск легковых авто — Finance.ua

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Украинское предприятие увеличило выпуск легковых авто

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Украинское предприятие увеличило выпуск легковых авто
Украинское предприятие увеличило выпуск легковых авто
Закарпатский завод «Еврокар» в сентябре изготовил 408 легковых автомобилей марки Škoda.
Об этом сообщает Укравтопром.
По сравнению с прошлогодним показателем объемы сборки на Еврокаре выросли на 20%, а по отношению к августу 2022 года увеличились почти в 2,8 раза.
Всего за девять месяцев с начала года с завода вышло 1515 автомобилей, что на 56% меньше, чем за аналогичный период довоенного 2021 года.

Справка Finance.ua:

  • в сентябре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года продажи подержанных импортированных легковых автомобилей уменьшились в 3,5 раза до 15,7 тыс. единиц;
  • в сентябре на рынке новых легковых автомобилей было зарегистрировано 3,4 тыс. продаж. Это на 16% больше, чем в августе, однако по сравнению с сентябрем 2021 года продажи сократились в 2,8 раза.

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По материалам:
Finance.ua
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