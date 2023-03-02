Украинское дунайское пароходство будет строить собственные баржи — Finance.ua

Украинское дунайское пароходство будет строить собственные баржи Сегодня 19:33 — Казна и Политика

Украинское дунайское пароходство будет строить собственные баржи

Килийский судостроительно-судоремонтный завод (КСРРЗ) построит новое несамоходное судно для ЧАО «Украинское дунайское пароходство».

Об этом сообщил в Фейсбуке генеральный директор УДП Дмитрий Москаленко.

«На Килийском СБСРЗ идет подготовка к созданию нового несамоходного судна с использованием конструкций судов-доноров. На слеп подняты два первых лихтера (разновидность баржи), выступающих донорами. Определены дефекты, начался ремонт с заменой металла», — говорится в сообщении.

По словам Москаленко, технология строительства барж типа SLG из фонарей-доноров не нова. Новое судно строится путем конверсии — стыковка двух лихтеров через вставку, которая вырезается из третьего лихтера. На основе фонарей можно создавать настоящие баржи с большой грузоподъемностью.

В настоящее время в УДП есть 86 лихтеров. На предприятии планируют в ближайшие 2-3 года все суда, еще находящиеся в удовлетворительном техническом состоянии, «превратить» в баржи. В результате чего пароходство должно получить еще 5-6 баржевых караванов.

«Экономические расчеты, проведенные нашими аналитиками, свидетельствуют, что инвестиции в строительство SLG барж абсолютно оправданы. Тем более что конверсию мы проводим на собственном производстве. Первые SLG баржи новой серии планируется построить на базе обновленного проекта, не предполагающего существенных отличий. Одновременно готовимся заказать проект для баржи SLG+ с улучшенными характеристиками, которые могут использоваться в морской 12-мильной зоне», — отметил Москаленко.

В ближайшее время еще семь лихтеров будут перемещены на КСРРЗ для дальнейшего строительства SLG барж.

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Укрінформ По материалам:

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