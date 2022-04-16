Украинский рынок труда во время войны: кому, где и сколько сейчас платят — Finance.ua
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Украинский рынок труда во время войны: кому, где и сколько сейчас платят

Сегодня 09:06Личные финансы
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Полномасштабное вторжение России на территорию Украины повлияло на рынок труда. Какую работу сейчас чаще всего ищут люди и в каких городах ее больше всего и что предлагают работодатели — проанализировал сайт по поиску работы Jooble.

Города с наибольшим количеством вакансий

Традиционно работу предлагают больше всего в крупных городах:
  • Львов — более 59 тыс. вакансий,
  • Киев — более 7 500 вакансий,
  • Запорожье — более 7 500 вакансий,
  • Днепр — более 1 900 вакансий.
Также в десятку городов вошли:
  • Ивано-Франковск — более 1 500 вакансий,
  • Винница — более 1 400 вакансий,
  • Житомир — более 1 тыс. вакансий,
  • Луцк — более 800 вакансий,
  • Кропивницкий — более 800 вакансий,
  • Кривой Рог — более 800 вакансий.

Самые популярные 10 вакансий от работодателей

Среди них наиболее популярны такие вакансии с такими зарплатами:
  • разработчик программного обеспечения (от 8 тыс. до 170 ис. грн/мес.),
  • разнорабочий (от 6 500 до 30 тыс. грн/мес.),
  • копирайтер (от 8 тыс. до 40 тыс. грн/мес.),
  • менеджер по продажам (от 7 тыс. до 72 300 грн/мес.)
  • водитель (от 6500 до 40 тыс. грн/мес.).
Так же активно ищут людей на позиции:
  • оператор колл-центра (от 5 тыс. до 30 тыс. грн/мес.),
  • консультант (от 6 500 до 18 тыс. грн/мес.),
  • повар (от 6 500 до 20 тыс. грн/мес.),
  • тестировщик программного обеспечения (от 8 тыс. до 70 тыс. грн/мес.)
  • дизайнер (от 7 тыс. до 120 тыс. грн/мес.).
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Удаленная работа: каких специалистов ищут работодатели?

На рынке сейчас больше всего предложений по удаленной работе для:
  • разработчиков программного обеспечения,
  • менеджеров по продажам,
  • операторов колл-центра,
  • тестировщиков программного обеспечения,
  • дизайнеров.

Работа, которую чаще всего сейчас ищут люди в Украине

Среди соискателей сейчас наиболее популярны такие запросы:
  • водитель,
  • уборщица,
  • медсестра,
  • продавец,
  • грузчик,
  • тракторист,
  • охранник,
  • сварщик,
  • бухгалтер,
  • швея.
Люди ищут работу в основном в крупных городах: Киев, Одесса, Днепр, Львов. Также в Jooble фиксируют много поисковых запросов в Кривом Роге, Запорожье, Полтаве, Ровно, Ивано-Франковске и Тернополе.
Общее количество поисковых запросов по Украине уменьшилось почти в два раза с января 2022 года — на 52,2%. В то же время, запросы по удаленной работе уменьшились лишь на 4,5% с начала года. Это демонстрирует популярность и доступность удаленной работы и в дальнейшем, особенно во время войны.

Кем соискатели хотят работать удаленно?

У соискателей популярны запросы на такую удаленную работу:
  • бухгалтер,
  • оператор колл-центра,
  • дизайнер,
  • SMM-специалист,
  • юрист,
  • контент-менеджер,
  • маркетолог,
  • переводчик с английского языка,
  • копирайтер,
  • тестировщик программного обеспечения.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам: Finance.ua
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