Украинский рынок труда во время войны: кому, где и сколько сейчас платят — Finance.ua

Украинский рынок труда во время войны: кому, где и сколько сейчас платят

Сегодня 09:06 — Личные финансы

Полномасштабное вторжение России на территорию Украины повлияло на рынок труда. Какую работу сейчас чаще всего ищут люди и в каких городах ее больше всего и что предлагают работодатели — проанализировал сайт по поиску работы Jooble

Города с наибольшим количеством вакансий

Традиционно работу предлагают больше всего в крупных городах:

Львов — более 59 тыс. вакансий,

Киев — более 7 500 вакансий,

Запорожье — более 7 500 вакансий,

Днепр — более 1 900 вакансий.

Также в десятку городов вошли:

Ивано-Франковск — более 1 500 вакансий,

Винница — более 1 400 вакансий,

Житомир — более 1 тыс. вакансий,

Луцк — более 800 вакансий,

Кропивницкий — более 800 вакансий,

Кривой Рог — более 800 вакансий.

Самые популярные 10 вакансий от работодателей

Среди них наиболее популярны такие вакансии с такими зарплатами:

разработчик программного обеспечения (от 8 тыс. до 170 ис. грн/мес.),

разнорабочий (от 6 500 до 30 тыс. грн/мес.),

копирайтер (от 8 тыс. до 40 тыс. грн/мес.),

менеджер по продажам (от 7 тыс. до 72 300 грн/мес.)

водитель (от 6500 до 40 тыс. грн/мес.).

Так же активно ищут людей на позиции:

оператор колл-центра (от 5 тыс. до 30 тыс. грн/мес.),

консультант (от 6 500 до 18 тыс. грн/мес.),

повар (от 6 500 до 20 тыс. грн/мес.),

тестировщик программного обеспечения (от 8 тыс. до 70 тыс. грн/мес.)

дизайнер (от 7 тыс. до 120 тыс. грн/мес.).

Удаленная работа: каких специалистов ищут работодатели?

На рынке сейчас больше всего предложений по удаленной работе для:

разработчиков программного обеспечения,

менеджеров по продажам,

операторов колл-центра,

тестировщиков программного обеспечения,

дизайнеров.

Работа, которую чаще всего сейчас ищут люди в Украине

Среди соискателей сейчас наиболее популярны такие запросы:

водитель,

уборщица,

медсестра,

продавец,

грузчик,

тракторист,

охранник,

сварщик,

бухгалтер,

швея.

Люди ищут работу в основном в крупных городах: Киев, Одесса, Днепр, Львов. Также в Jooble фиксируют много поисковых запросов в Кривом Роге, Запорожье, Полтаве, Ровно, Ивано-Франковске и Тернополе.

Общее количество поисковых запросов по Украине уменьшилось почти в два раза с января 2022 года — на 52,2%. В то же время, запросы по удаленной работе уменьшились лишь на 4,5% с начала года. Это демонстрирует популярность и доступность удаленной работы и в дальнейшем, особенно во время войны.

Кем соискатели хотят работать удаленно?

У соискателей популярны запросы на такую удаленную работу:

бухгалтер,

оператор колл-центра,

дизайнер,

SMM-специалист,

юрист,

контент-менеджер,

маркетолог,

переводчик с английского языка,

копирайтер,

тестировщик программного обеспечения.

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