Украинский рынок труда во время войны: кому, где и сколько сейчас платят — Finance.ua

Полномасштабное вторжение России на территорию Украины повлияло на рынок труда. Какую работу сейчас чаще всего ищут люди и в каких городах ее больше всего и что предлагают работодатели — проанализировал сайт по поиску работы Jooble.
Города с наибольшим количеством вакансий
Традиционно работу предлагают больше всего в крупных городах:
Львов — более 59 тыс. вакансий,
Киев — более 7 500 вакансий,
Запорожье — более 7 500 вакансий,
Днепр — более 1 900 вакансий.
Также в десятку городов вошли:
Ивано-Франковск — более 1 500 вакансий,
Винница — более 1 400 вакансий,
Житомир — более 1 тыс. вакансий,
Луцк — более 800 вакансий,
Кропивницкий — более 800 вакансий,
Кривой Рог — более 800 вакансий.
Самые популярные 10 вакансий от работодателей
Среди них наиболее популярны такие вакансии с такими зарплатами:
разработчик программного обеспечения (от 8 тыс. до 170 ис. грн/мес.),
разнорабочий (от 6 500 до 30 тыс. грн/мес.),
копирайтер (от 8 тыс. до 40 тыс. грн/мес.),
менеджер по продажам (от 7 тыс. до 72 300 грн/мес.)
водитель (от 6500 до 40 тыс. грн/мес.).
Так же активно ищут людей на позиции:
оператор колл-центра (от 5 тыс. до 30 тыс. грн/мес.),
консультант (от 6 500 до 18 тыс. грн/мес.),
повар (от 6 500 до 20 тыс. грн/мес.),
тестировщик программного обеспечения (от 8 тыс. до 70 тыс. грн/мес.)
Удаленная работа: каких специалистов ищут работодатели?
На рынке сейчас больше всего предложений по удаленной работе для:
разработчиков программного обеспечения,
менеджеров по продажам,
операторов колл-центра,
тестировщиков программного обеспечения,
дизайнеров.
Работа, которую чаще всего сейчас ищут люди в Украине
Среди соискателей сейчас наиболее популярны такие запросы:
водитель,
уборщица,
медсестра,
продавец,
грузчик,
тракторист,
охранник,
сварщик,
бухгалтер,
швея.
Люди ищут работу в основном в крупных городах: Киев, Одесса, Днепр, Львов. Также в Jooble фиксируют много поисковых запросов в Кривом Роге, Запорожье, Полтаве, Ровно, Ивано-Франковске и Тернополе.
Общее количество поисковых запросов по Украине уменьшилось почти в два раза с января 2022 года — на 52,2%. В то же время, запросы по удаленной работе уменьшились лишь на 4,5% с начала года. Это демонстрирует популярность и доступность удаленной работы и в дальнейшем, особенно во время войны.
Кем соискатели хотят работать удаленно?
У соискателей популярны запросы на такую удаленную работу:
бухгалтер,
оператор колл-центра,
дизайнер,
SMM-специалист,
юрист,
контент-менеджер,
маркетолог,
переводчик с английского языка,
копирайтер,
тестировщик программного обеспечения.
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