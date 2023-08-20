Украинский рынок грузовиков продолжает стареть: автомобили какого возраста чаще всего покупают украинцы — Finance.ua

Украинский рынок грузовиков продолжает стареть: автомобили какого возраста чаще всего покупают украинцы Сегодня 19:04 — Технологии&Авто

В июле 2023 года украинцы приобрели 2,7 тысячи грузовых автомобилей полной массой более 3,5 тонны (кроме тягачей). Это на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года и почти столько же, как в июне текущего года.

Большинство грузовиков приобрели на внутреннем рынке: 86,2% (2,3 тыс. шт.). Наиболее востребованными были самосвалы (758 шт.), фургоны (404 шт.), бортовые (284 шт.), платформы (118 шт.) и фургоны рефрижераторы (96 шт.)

Самые популярные модели подержанных грузовых автомобилей массой более 3,5 т на внутреннем рынке, июль 2023:

Mercedes-Benz T1/T2 — 166 шт. КамАЗ 5320 — 113 шт. Mercedes-Benz Sprinter — 100 шт. КамАЗ 5511 — 90 шт. Mercedes-Benz Atego — 82 шт. ЗИЛ 130 — 76 шт. ЗИЛ 554 — 69 шт. ГАЗ 53 — 63 шт. ГАЗ 3307 — 63 шт. ГАЗ 3507 — 63 шт. Iveco Daily — 55 шт. ЗИЛ 131 — 55 шт. DAF CF — 48 шт. Mercedes-Benz Actros — 48 шт. MAN TGA — 47 шт. КамАЗ 5510 — 46 шт. MAN L2000 — 45 шт. ЗИЛ 4502 — 40 шт. Volvo FM — 34 шт. DAF XF — 30 шт.

10 из 20 самых популярных грузовиков оказались моделями российско-советского автопрома. При этом средний возраст грузовиков массой свыше 3,5 тонн, проданных на внутреннем рынке в июле 2023 года, составил 25 лет — на 0,3 года больше, чем в прошлом месяце, и на 2,4 года больше, чем в июле-2022.

«Из-за низкой покупательной способности приобрести новый автомобиль трудно, а привезти подержанный из-за границы сложно из-за законодательных ограничений: действует ограничение экологического стандарта не ниже „Евро-5“, а привозить выгодно только авто в возрасте до 5 лет», — подытожили эксперты.

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