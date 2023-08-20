Украинский рынок грузовиков продолжает стареть: автомобили какого возраста чаще всего покупают украинцы — Finance.ua

Украинский рынок грузовиков продолжает стареть: автомобили какого возраста чаще всего покупают украинцы
В июле 2023 года украинцы приобрели 2,7 тысячи грузовых автомобилей полной массой более 3,5 тонны (кроме тягачей). Это на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года и почти столько же, как в июне текущего года.
Большинство грузовиков приобрели на внутреннем рынке: 86,2% (2,3 тыс. шт.). Наиболее востребованными были самосвалы (758 шт.), фургоны (404 шт.), бортовые (284 шт.), платформы (118 шт.) и фургоны рефрижераторы (96 шт.)
Самые популярные модели подержанных грузовых автомобилей массой более 3,5 т на внутреннем рынке, июль 2023:
- Mercedes-Benz T1/T2 — 166 шт.
- КамАЗ 5320 — 113 шт.
- Mercedes-Benz Sprinter — 100 шт.
- КамАЗ 5511 — 90 шт.
- Mercedes-Benz Atego — 82 шт.
- ЗИЛ 130 — 76 шт.
- ЗИЛ 554 — 69 шт.
- ГАЗ 53 — 63 шт.
- ГАЗ 3307 — 63 шт.
- ГАЗ 3507 — 63 шт.
- Iveco Daily — 55 шт.
- ЗИЛ 131 — 55 шт.
- DAF CF — 48 шт.
- Mercedes-Benz Actros — 48 шт.
- MAN TGA — 47 шт.
- КамАЗ 5510 — 46 шт.
- MAN L2000 — 45 шт.
- ЗИЛ 4502 — 40 шт.
- Volvo FM — 34 шт.
- DAF XF — 30 шт.
10 из 20 самых популярных грузовиков оказались моделями российско-советского автопрома. При этом средний возраст грузовиков массой свыше 3,5 тонн, проданных на внутреннем рынке в июле 2023 года, составил 25 лет — на 0,3 года больше, чем в прошлом месяце, и на 2,4 года больше, чем в июле-2022.
«Из-за низкой покупательной способности приобрести новый автомобиль трудно, а привезти подержанный из-за границы сложно из-за законодательных ограничений: действует ограничение экологического стандарта не ниже „Евро-5“, а привозить выгодно только авто в возрасте до 5 лет», — подытожили эксперты.
Кстати, если вы попали в непредвиденную ситуацию на дороге, Finance.ua может вам помочь. Мы предлагаем услуги Ассистанса: эвакуацию авто с места ДТП/поломки, аварийное открытие дверей, запуск двигателя и прочее.
Поделиться новостью