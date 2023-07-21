Украинский производитель представил современный мусоровоз с боковой загрузкой (Фото) — Finance.ua

Украинский производитель представил современный мусоровоз с боковой загрузкой (Фото) Сегодня 23:28 — Фондовый рынок

Украинский производитель представил современный мусоровоз с боковой загрузкой (Фото)

Завод коммунальной техники «АЛЬФАТЭКС» изготовил и передал заказчику мусоровоз с боковой загрузкой АТ-4032 на шасси DAYUN модели CGC1141.

Об этом сообщает MMR со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Объем кузова мусоровоза составляет 15 куб. м, а грузоподъемность бокового манипулятора достигает 700 кг. Мусор легко загружается из стандартных контейнеров объемом 0,75 куб. или евроконтейнеров объемом 1,1 куб. с помощью бокового манипулятора, находящегося с правой стороны мусоровоза. А выгрузка мусора производится быстро и легко самосвальным способом.

«Механизм прессования позволяет добиться оптимальной степени уплотнения 4:1 в зависимости от плотности ТБО. Такая эффективность обеспечит значительную экономию горючего и снижение количества ходок на свалку. Теперь работники коммунального предприятия смогут больше сосредоточиться на других важных делах и работать еще более эффективно. Работа прессующего механизма доступна в ручном режиме», — говорится в сообщении.

Мусоровоз имеет следующие технические характеристики:

колесная формула — 4×2;

полная масса — 14 000 кг;

колесная база — 4100 мм;

марка двигателя — WEICHAI WP4.1NQ190E50;

мощность двигателя, — 136 кВт (184 л.с.);

КПП — FAST 8MT (механическая 8-ступенчатая);

топливный бак — 150 л (алюминиевый);

тормозная система — с ABS.

В списке оснащения значатся кондиционер, подушка безопасности водителя, пневмосиденья водителя, электростеклоподъемники, противотуманные фары, зеркала заднего вида с подогревом, круиз-контроль и магнитола с поддержкой Bluetooth.

Напомним, на днях «АЛЬФАТЭКС» изготовил и передал заказчику новую автовышку шасси DAYUN CGC1060 с новой кабиной.

MMR По материалам:

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