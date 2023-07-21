Украинский производитель представил современный мусоровоз с боковой загрузкой (Фото) — Finance.ua

Украинский производитель представил современный мусоровоз с боковой загрузкой (Фото)
Завод коммунальной техники «АЛЬФАТЭКС» изготовил и передал заказчику мусоровоз с боковой загрузкой АТ-4032 на шасси DAYUN модели CGC1141.
Об этом сообщает MMR со ссылкой на пресс-службу предприятия.
Объем кузова мусоровоза составляет 15 куб. м, а грузоподъемность бокового манипулятора достигает 700 кг. Мусор легко загружается из стандартных контейнеров объемом 0,75 куб. или евроконтейнеров объемом 1,1 куб. с помощью бокового манипулятора, находящегося с правой стороны мусоровоза. А выгрузка мусора производится быстро и легко самосвальным способом.
«Механизм прессования позволяет добиться оптимальной степени уплотнения 4:1 в зависимости от плотности ТБО. Такая эффективность обеспечит значительную экономию горючего и снижение количества ходок на свалку. Теперь работники коммунального предприятия смогут больше сосредоточиться на других важных делах и работать еще более эффективно. Работа прессующего механизма доступна в ручном режиме», — говорится в сообщении.
Мусоровоз имеет следующие технические характеристики:
- колесная формула — 4×2;
- полная масса — 14 000 кг;
- колесная база — 4100 мм;
- марка двигателя — WEICHAI WP4.1NQ190E50;
- мощность двигателя, — 136 кВт (184 л.с.);
- КПП — FAST 8MT (механическая 8-ступенчатая);
- топливный бак — 150 л (алюминиевый);
- тормозная система — с ABS.
В списке оснащения значатся кондиционер, подушка безопасности водителя, пневмосиденья водителя, электростеклоподъемники, противотуманные фары, зеркала заднего вида с подогревом, круиз-контроль и магнитола с поддержкой Bluetooth.
Напомним, на днях «АЛЬФАТЭКС» изготовил и передал заказчику новую автовышку шасси DAYUN CGC1060 с новой кабиной.
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