Украинский производитель представил новый 5-кубометровый бензовоз (Фото) — Finance.ua

Украинский производитель представил новый 5-кубометровый бензовоз (Фото) 30.07.2023, 00:36 — Фондовый рынок

Украинский производитель представил новый 5-кубометровый бензовоз (Фото)

Завод спецтехники от Техкомплект совместно с компанией УкрЕвроМаз изготовил современный бензовоз АПЗ-5. Для создания модели было использовано шасси JAC N90.

Об этом сообщает MMR со ссылкой на пресс-службу производителя.

«Новое шасси имеет большую монтажную длину рамы, поэтому конструктивно этот автотопливозаправщик имеет встроенный модуль выдачи и учета топлива, расположенный за цистерной, в отдельном отсеке. Опционально можно разместить мини-АЗС за кабиной», — говорится в сообщении.

Автотопливозаправщик (V=5 м 3 ) предназначен для перевозки жидких нефтепродуктов плотностью до 860 кг/м 3 , а также заправки транспортных средств через счетчик; слива нефтепродуктов самотеком из своей цистерны в емкость, расположенную ниже уровня цистерны; слива нефтепродуктов насосом, установленным на автоцистерне. Может быть изготовлен одно-, двухсекционным.

Бензовоз оснащен 3,8-литровым дизельным двигателем мощностью 152 лошадиные силы и 6-ступенчатой ​​механической трансмиссией.

MMR По материалам:

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