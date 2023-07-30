Украинский производитель представил новый 5-кубометровый бензовоз (Фото) — Finance.ua

Украинский производитель представил новый 5-кубометровый бензовоз (Фото)
Завод спецтехники от Техкомплект совместно с компанией УкрЕвроМаз изготовил современный бензовоз АПЗ-5. Для создания модели было использовано шасси JAC N90.
Об этом сообщает MMR со ссылкой на пресс-службу производителя.
«Новое шасси имеет большую монтажную длину рамы, поэтому конструктивно этот автотопливозаправщик имеет встроенный модуль выдачи и учета топлива, расположенный за цистерной, в отдельном отсеке. Опционально можно разместить мини-АЗС за кабиной», — говорится в сообщении.
Автотопливозаправщик (V=5 м3) предназначен для перевозки жидких нефтепродуктов плотностью до 860 кг/м3, а также заправки транспортных средств через счетчик; слива нефтепродуктов самотеком из своей цистерны в емкость, расположенную ниже уровня цистерны; слива нефтепродуктов насосом, установленным на автоцистерне. Может быть изготовлен одно-, двухсекционным.
Бензовоз оснащен 3,8-литровым дизельным двигателем мощностью 152 лошадиные силы и 6-ступенчатой механической трансмиссией.
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