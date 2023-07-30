Украинский производитель представил новый 5-кубометровый бензовоз (Фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинский производитель представил новый 5-кубометровый бензовоз (Фото)

Фондовый рынок
27
Украинский производитель представил новый 5-кубометровый бензовоз (Фото)
Украинский производитель представил новый 5-кубометровый бензовоз (Фото)
Завод спецтехники от Техкомплект совместно с компанией УкрЕвроМаз изготовил современный бензовоз АПЗ-5. Для создания модели было использовано шасси JAC N90.
Об этом сообщает MMR со ссылкой на пресс-службу производителя.
«Новое шасси имеет большую монтажную длину рамы, поэтому конструктивно этот автотопливозаправщик имеет встроенный модуль выдачи и учета топлива, расположенный за цистерной, в отдельном отсеке. Опционально можно разместить мини-АЗС за кабиной», — говорится в сообщении.
Автотопливозаправщик (V=5 м3) предназначен для перевозки жидких нефтепродуктов плотностью до 860 кг/м3, а также заправки транспортных средств через счетчик; слива нефтепродуктов самотеком из своей цистерны в емкость, расположенную ниже уровня цистерны; слива нефтепродуктов насосом, установленным на автоцистерне. Может быть изготовлен одно-, двухсекционным.
Бензовоз оснащен 3,8-литровым дизельным двигателем мощностью 152 лошадиные силы и 6-ступенчатой ​​механической трансмиссией.
По материалам:
MMR
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.