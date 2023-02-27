Украинский производитель представил автомобиль с бортовой платформой и краном-манипулятором (фото) — Finance.ua

Украинский производитель представил автомобиль с бортовой платформой и краном-манипулятором (фото) Сегодня 22:18 — Фондовый рынок

Компания «Спец-Ком-Сервис», работающая под брендом «POLYCAR», завершила производство автомобиля с бортовой платформой и краном-манипулятором.

За основу взято шасси автомобиля Isuzu NPR75L-M, которое благодаря своим размерам и эксплуатационным характеристикам идеально подходит для монтажа надстроек именно такого рода.

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Сама бортовая платформа построена из холоднокатанных гнутых профилей и швеллеров, обработанных двухкомпонентными акриловыми грунтами и антикором, тогда как борта для облегчения конструкции выполнены из анодированных алюминиевых профилей, а в качестве пола использована влагостойкая бакелитовая фанера.

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MMR По материалам:

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