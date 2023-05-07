Украинский производитель изготовил новую вакуумную машину (Фото) — Finance.ua

Украинский производитель изготовил новую вакуумную машину (Фото)
Кременчугский завод коммунальной техники АЛЬФАТЭКС изготовил и передал заказчику вакуумную машину с оборудованием собственного производства. Поставка состоялась при содействии Международного Комитета Красного Креста.
Об этом сообщает MMR со ссылкой на пресс-службу производителя.
Как отмечается, вакуумный автомобиль АО ВО-0103 поможет решить вопрос механизированной очистки канализационных колодцев, а также перевозки и разгрузки нечистот в местах утилизации.
«Асенизационная машина с мощным вакуумным насосом, создающая разрежение в цистерне, с легкостью будет откачивать отходы бытового или промышленного происхождения. При всей незамысловатой конструкции вакуумная машина отвечает жестким условиям, связанным с ее эксплуатацией», — говорится в сообщении.
Вакуумное оборудование имеет следующие технические характеристики:
- Вместимость цистерны — 9,5 куб.м.
- Глубина очистки — 4,5 м.
- Время наполнения цистерны — 10 мин.
- Производительность вакуум-насоса — 360 куб. м/час.
- Максимальное разрежение в цистерне — 0,08 МПа.
В особенности конструкции входят дополнительные опции и оснащение спецтехники.
Ранее завод АЛЬФАТЭКС изготовил и передал заказчику партию современных автовышек.
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