Украинский производитель изготовил и передал заказчику современные автовышки (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинский производитель изготовил и передал заказчику современные автовышки (фото)

Фондовый рынок
68
Украинский производитель изготовил и передал заказчику современные автовышки (фото)
Украинский производитель изготовил и передал заказчику современные автовышки (фото)
Завод спецтехники Техкомплект изготовил и передал заказчику партию новых автовышек на базе полноприводных шасси Iveco Daily.
Об этом сообщает MMR со ссылкой на пресс-службу производителя.
Новый заказ для компании «Киевские региональные электросети», входящей в корпорацию ДТЭК, — это три автогидроподъемника COMET 19 | 2 | 14 HQ, на этот раз установленные на полноприводные модификации шасси IVECO Daily", — говорится в сообщении.
Кроме использования полноприводного шасси, которое позволит энергетикам добираться до объектов, расположенных в условиях бездорожья и других осложнений движения грузовиков, в изготовленных автовышках сделана платформа с бортами и чрезвычайно вместительные и удобные ящики для хранения инструментов и оборудования, используемого при выполнении восстановительных работ.
Модель COMET 19 | 2 | 14 HQ — это телескопический автогидроподъемник, устанавливаемый на грузовиках с минимальной массой от 3,5 т. Максимальная рабочая высота 18 м с максимальным вылетом 9(10,5, 14) м. Безопасная рабочая нагрузка 250(200, 80) кг. Вращение надземной части составляет 360 градусов.
По материалам:
MMR
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.