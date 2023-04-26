Украинский производитель изготовил и передал заказчику современные автовышки (фото) — Finance.ua

Украинский производитель изготовил и передал заказчику современные автовышки (фото) Сегодня 06:02 — Фондовый рынок

Украинский производитель изготовил и передал заказчику современные автовышки (фото)

Завод спецтехники Техкомплект изготовил и передал заказчику партию новых автовышек на базе полноприводных шасси Iveco Daily.

Об этом сообщает MMR со ссылкой на пресс-службу производителя.

Новый заказ для компании «Киевские региональные электросети», входящей в корпорацию ДТЭК, — это три автогидроподъемника COMET 19 | 2 | 14 HQ, на этот раз установленные на полноприводные модификации шасси IVECO Daily", — говорится в сообщении.

Кроме использования полноприводного шасси, которое позволит энергетикам добираться до объектов, расположенных в условиях бездорожья и других осложнений движения грузовиков, в изготовленных автовышках сделана платформа с бортами и чрезвычайно вместительные и удобные ящики для хранения инструментов и оборудования, используемого при выполнении восстановительных работ.

Модель COMET 19 | 2 | 14 HQ — это телескопический автогидроподъемник, устанавливаемый на грузовиках с минимальной массой от 3,5 т. Максимальная рабочая высота 18 м с максимальным вылетом 9(10,5, 14) м. Безопасная рабочая нагрузка 250(200, 80) кг. Вращение надземной части составляет 360 градусов.

MMR По материалам:

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