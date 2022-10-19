Украинский народ стал лауреатом премии Сахарова — Finance.ua
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Украинский народ стал лауреатом премии Сахарова

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Украинский народ стал лауреатом премии Сахарова. Награда вручается ежегодно Европейским парламентом.
Об этом заявила президент Европейского парламента Роберта Мецолла, сообщается в Twitter.
«Они отстаивают то, во что верят. Борются за наши ценности. Защищают демократию, свободу и верховенство права. Рискуют жизнью ради нас. Никого нет достойнее. Поздравляем мужественный народ Украины», — заявила Мецола.
Премия «За свободу мысли» имени Сахарова — это премия по правам человека, основанная в 1988 году Европейским парламентом. Награда является главной правозащитной премией ЕС.
Члены Европейского парламента выдвигают кандидатов на премию Сахарова в сентябре каждого года. Каждый кандидат должен заручиться поддержкой не менее 40 членов парламента, и каждый отдельный депутат может поддержать только одну кандидатуру.
Ранее мы писали, что группа Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте номинировала всех украинцев и Президента Украины Владимира Зеленского на премию Сахарова за свободу мысли.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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