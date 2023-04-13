Украинский ИИ-стартап Zeely привлек $1 млн инвестиций — Finance.ua
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Украинский ИИ-стартап Zeely привлек $1 млн инвестиций

Фондовый рынок
30
Украинский стартап Zeely, который разрабатывает приложение на основе искусственного интеллекта для создания и продвижения страниц малого и среднего бизнеса в соцсетях, привлек $1 млн инвестиций.
Об этом сообщает TechCrunch.
Финансирование предоставлено рядом фондов: Vesna.Capital, ZAS Ventures и Angel One Fund, Imaguru Ventures и бизнес-ангелами. Компания утверждает, что в текущем году она достигнет ARR в размере $3 млн.
Стартап Zeely основали украинцы Дмитрий и Ярослав Самойлюк и Алина Бондаренко, ранее попавшие в список молодых лидеров 30 under 30 в Европе по версии Forbes.
Пользователи Zeely в основном из США, Великобритании, Бразилии и Мексики. Отмечается, что приложение используют компании из сферы услуг, таких как салоны красоты и ухода, автосервисы, розничные торговцы и другие. По словам соучредителя фонда ZAS Ventures Андрея Зинчука, в общем их более 8000, а MRR (регулярный ежемесячный доход) продукта составляет более $45 000, темп роста — 150% ежеквартально.
По материалам:
Mind
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