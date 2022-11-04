Украинский феномен: в «Дія» рассказали, сколько военных облигаций приобрели граждане — Finance.ua
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Украинский феномен: в «Дія» рассказали, сколько военных облигаций приобрели граждане

Фондовый рынок
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Украинский феномен: в «Дія» рассказали, сколько военных облигаций приобрели граждане
Украинский феномен: в «Дія» рассказали, сколько военных облигаций приобрели граждане
По состоянию на 3 ноября через «Дія» продано военных облигаций более чем на 80 млн.
Об этом рассказал руководитель развития электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Украины Мстислав Баник во время онлайн-брифинга.
"То есть, если военная облигация стоит от 900 до 1 тыс. грн, то это более 80 тыс. ценных бумаг.
Есть партнеры и банки, продающие облигации самостоятельно. Но именно доступность этого сервиса в «Дія» важна и приоритетна для большинства рядовых граждан", — говорит Баник.
При этом, по его словам, существует определенный украинский феномен: как только учащаются обстрелы Украины россией, динамика донатов и покупки военных облигаций растет.
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Чиновник также рассказал, что Минцифры планирует добавлять новые облигации-города в приложение.
«Что касается новых облигаций, например «Бердянск» — они будут появляться, но количество облигаций в любом случае исчерпывающее. И как только исчерпіваются одни облигации, наши партнеры спешат добавить новые.
Напомню, что «Дія» сама не продает военные облигации. У нас есть несколько партнеров, таких как Укргазбанк или Bond.ua, которые и являются продавцами облигаций. Но чтобы украинцы не ходили по разным сайтам и приложениям, их представили в «Дія», — отметил Баник.

Справка Finance.ua:

  • военные облигации — это ценные бумаги, выпускаемые государством. Привлеченные через продажу облигаций средства идут на поддержку экономики, на самые неотложные нужды. Детальнее о том, сколько стоят военные облигации Украины и как их купить в «Дія» — читайте в статье по ссылке;
  • В течение полномасштабной войны россии против Украины правительство привлекло в госбюджет от размещения военных облигаций 166,4 млрд грн, что по официальному курсу составляет около 5 млрд дол.
По материалам:
Finance.ua
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