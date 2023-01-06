Украинский бизнес в 2022 году уплатил налогов на 80 млрд грн больше, чем в мирном 2021 году — Шмыгаль Сегодня 15:25 — Казна и Политика

Украинский бизнес в 2022 году уплатил налогов на 80 млрд грн больше, чем в мирном 2021 году — Шмыгаль

Украинский бизнес уплатил в 2022 году на 80 млрд грн больше налогов, чем в мирном 2021 году, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Несмотря на продолжение военных действий и атаки врага, мы сделаем все возможное, чтобы 2023 год стал первым шагом для большого восстановления украинской экономики. В 2022 году мы сделали невозможное и профинансировали абсолютно все расходы бюджета. В общей сложности эти расходы составляли около 2,7 трлн грн» , — сказал Шмыгаль на заседании правительства в пятницу.

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По его словам, украинские граждане и бизнес в прошлом году уплатили в государственный бюджет более 900 млрд грн, еще 425 млрд грн уплачено в Пенсионный фонд и фонды социального страхования.

«За счет выпуска военных облигаций было получено около 600 млрд грн. Мы благодарны гражданам и бизнесу, которые покупали эти облигации и тем самым инвестировали в сильную армию и устойчивое государство», — добавил премьер.

Шмыгаль поблагодарил украинский бизнес, который уплатил на 80 млрд грн больше налогов в 2022 году, чем за 2021 год.

«Ваша устойчивость, патриотизм, адаптивность и социальная ответственность позволили удержать экономику Украины на плаву. 2023 должен стать годом нашей победы и годом начала восстановления нашей экономики. Работаем для этого вместе», — подытожил он.

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