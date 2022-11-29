Украинский бизнес сможет покупать э/э дешевле у ЕС — глава «Оператора рынка» — Finance.ua
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Украинский бизнес сможет покупать э/э дешевле у ЕС — глава «Оператора рынка»

Энергетика
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Украинский бизнес сможет покупать э/э дешевле у ЕС — глава «Оператора рынка»
Украинский бизнес сможет покупать э/э дешевле у ЕС — глава «Оператора рынка»
Украинский бизнес сможет покупать электроэнергию дешевле на европейском энергорынке после запуска механизма market coupling из ЕС.
Об этом сообщил и. о. гендиректора АО «Оператор рынка» Александр Гавва.
«Если проанализировать ценовую ситуацию на рынке на сутки вперед (РСВ) в октябре в Словакии и Румынии, с которыми у нас есть общее пересечение, то в 50 часах там цена была ниже на 16%, а иногда снижение цены было более 40%, чем на РСВ Украины», — написал Гавва.
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По его словам, украинский бизнес мог бы использовать такую конъюнктуру рынка и закупать электроэнергию дешевле или экспортировать, если ценовая ситуация в стране этому будет способствовать.
«Для этого Украине очень важно запустить market coupling из ЕС», — подчеркнул глава «Оператора рынка».
По его информации, в целом за октябрь цены на электроэнергию в соседних европейских государствах снизились на более чем 40%.
Как сообщалось со ссылкой на Гавву, у Украины есть шанс присоединиться к объединенному спотовому рынку Европы как договорная сторона Энергетического сообщества и запустить market coupling в тестовом режиме во II квартале 2023 года.
В декабре 2022 года в ЕС должны утвердить Регламент ЕС 2015/1222 САСМ, надлежащая имплементация которого позволит запустить market coupling в тестовом режиме.
По материалам:
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