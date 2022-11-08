Украинский бизнес получил микрогранты на 150 миллионов гривен — Минэкономики Сегодня 09:45 — Казна и Политика

Украинский бизнес получил микрогранты на 150 миллионов гривен — Минэкономики

Минэкономики одобрило 2131 заявление на микрогранты для бизнеса по программе «Собственное дело», в рамках которого предприниматели получили около 150 миллионов гривен.

Об этом заявила заместитель Министра экономики Украины Татьяна Бережная.

«Правительство предложило бизнесу ряд программ, чтобы поддержать его в это непростое для всей страны время. В частности, это грантовые программы „єРобота“, работающие с июля, программа релокации предприятий с опасных территорий, кредитование бизнеса под 5-7-9%, со следующего года запустим еще несколько активных программ занятости, которые будут стимулировать работодателей брать на работу некоторые категории людей», — рассказала Бережная.

По ее словам, грантовые программы пользуются у предпринимателей значительным спросом. Особенно программа микрогрантов, по которой можно получить от государства грант до 250 тыс. грн на начало или расширение собственного дела.

«На сегодняшний день украинцы подали более 14,7 тысячи заявлений на различные грантовые программы „єРобота“. Более 13 тысяч заявлений из них — на получение микрогрантов по программе „Собственное дело“. Успешным признано уже 2131 заявление. И сейчас уже выплачено более 200 млн грн получателям грантов, в том числе микрогрантов — почти на 150 млн грн», — сообщила Татьяна Бережная.

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Она также напомнила, что гранты — это безвозвратная помощь от государства. Но обязательным условием их предоставления является создание предпринимателями рабочих мест. И средства от государства, полученные в виде грантов, должны быть возвращены ими в течение 3 лет в бюджет через уплату налогов от деятельности предприятий, в том числе налогов с труда — налога на доходы физических лиц, военного сбора, единого социального взноса.

По правительственной программе релокации в более безопасные регионы страны при поддержке государства было перемещено 770 предприятий, 599 из которых уже возобновили свою работу. Больше всего предприятий релоцировалось во Львовскую (30%), Закарпатскую (17%), Черновицкую (11%) области.

Также поддержкой для бизнеса является возможность получить кредитование на льготных условиях по программе «Доступные кредиты 5-7-9%». На время военного положения и месяц после его завершения предприниматели могут взять кредит до 60 млн грн под 0%. На сегодняшний день банки выдали уже почти 50 тысяч кредитов по этой программе на общую сумму более 150 млрд грн.

Справка Finance.ua:

со следующего года начнут действовать активные программы занятости, согласно которым работодатели будут получать определенные льготы за трудоустройство отдельных категорий лиц;

например, за трудоустройство молодежи на первое рабочее место, людей, длительное время безработных, внутренне перемещенных лиц, участников боевых действий, ветеранов. Работодатель в таких случаях будет получать компенсацию в виде возврата ему из государственного бюджета части ЕСВ или части заработной платы или налога на доходы физических лиц в течение определенного времени.

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