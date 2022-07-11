Украинский автозавод начал выпуск кроссоверов — Finance.ua

Украинский автозавод начал выпуск кроссоверов
Один из автомобилестроительных заводов Украины возобновил работу. Сообщается, что завод «Еврокар», который простаивал 3 месяца, запустил свои конвейеры.
Представители завода рассказали, что, несмотря на сложную ситуацию, на предприятии продолжают работать 200 человек. Прибыли завод не приносит, но сохранить рабочие места все же удалось, сообщает AvtoBlog.
Завод выпускает до 30 машин в день. Из трех производственных линий продолжает работать только один цех.
Украинский завод «Еврокар» является официальным представителем чешской компании Skodа. Производственные мощности предприятия позволяют выпускать по 80 тысяч машин в год. В 2020 году завод выпустил 80,6% общего объема производства автомобилей в Украине.
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