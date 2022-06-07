Украинский «Альфа-Банк» изменит название, чтобы не ассоциироваться с рф — Finance.ua
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Украинский «Альфа-Банк» изменит название, чтобы не ассоциироваться с рф

Сегодня 11:18Фондовый рынок
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Украинский «Альфа-Банк» изменит название, чтобы не ассоциироваться с рфУкраинский «Альфа-Банк» изменит название, чтобы не ассоциироваться с рф
Правление Альфа-Банка Украина хочет изменить название банка, чтобы не ассоциироваться с брендом российского подсанкционного «Альфа-Банка».
Об этом в интервью Интерфакс-Украина рассказал Симеон Дянков, выступающий доверенным лицом с правом голоса по акциям подсанкционных акционеров «Альфа-Банка Украина».
«Через несколько дней после начала войны правление приняло решение отказаться от бренда „Альфа-Банк“. Банк не хочет иметь ничего общего со страной-агрессором даже на уровне ассоциаций и работающего в россии бренда», — сказал он.
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Дянков отметил, что решение о переименовании приняло украинское руководство банка, и чтобы реализовать его на практике, нужны решения собрания акционеров, рабочие государственные реестры и соответствующие нотариальные действия.
«Как только откроются реестры и будет возможность воплотить решение юридически, частью моей функции будет провести необходимые решения через ежегодное собрание акционеров. Я представляю сейчас большинство голосов на этом собрании», — пояснил он.
По его словам, банк прорабатывает несколько названий — какое именно будет выбрано, финучреждение сообщит позже.
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Кроме того, добавил Дянков, общее имя с российским финучреждением мешает работе банка, поэтому «украинская команда быстро приняла решение о его смене».
Как отмечается на сайте НБУ, через зарегистрированные на Кипре ABH Holdings SA и ABH Ukraine Limited бенефициарами банка являются российские бизнесмены Андрей Косогов (40,96%), Петр Авен (12,4%), Михаил Фридман (32,86%). Также доли имеют итальянская банковская группа UniCredit (9,9%) и Марк Фоундейшен по исследованию раковых заболеваний (3,87%).
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Напомним, Национальный банк признал акционеров украинского Альфа-Банка, подсанкционных Михаила Фридмана и Петра Авена утратившими безупречную деловую репутацию и лишил их права голоса в банке.
Альфа-Банк Украина согласовал с Нацбанком кандидатуру Симеона Дянкова на позицию доверенного лица, которому будет передано право голоса по акциям подсанкционных акционеров банка. Ранее Великобритания и ЕС наложили санкции на бенефициаров банка Фридмана и Авена.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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