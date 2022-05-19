Украинским военным было передано более 146 млн грн, арестованных по делу двух адвокатов — Finance.ua

Украинским военным было передано более 146 млн грн, арестованных по делу двух адвокатов

Сегодня 03:13 — Казна и Политика

Украинским военным было передано более 146 млн грн, арестованных по делу двух адвокатов

Суд передал ВСУ более 146 млн грн, арестованных по делам двух адвокатов, которые просили взятку за решение вопроса по делу в ОАСК.

Об этом сообщила САП в Телеграм

«По ходатайству прокуроров САП Высшим антикоррупционным судом для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины передано свыше $3,7 млн. долларов, почти 846 тыс. евро, 20 тыс. фунтов стерлингов и 242 тыс. грн, которые были изъяты и арестованы в рамках расследования уголовного производства в отношении двух адвокатов, которых в апреле прошлого года уличили по просьбе предоставить и получении 100 тыс. долларов США неправомерной выгоды», — отметили в ведомстве.

За $100 тыс. долларов адвокаты обещали «решить» вопрос с вынесением решения по делу, которое слушают в ОАСК Киева. Их разоблачили 6 апреля 2021 года. Во время обысков у адвокатов нашли предметы, похожие на антиквариат, документы на имя председателя ОАСК и его близкого родственника, более 3,7 млн дол. США, 840 тысяч евро, 20 тысяч фунтов, 230 тысяч гривен и 100 шекелей.

Обвинительный акт в антикоррупционный суд был направлен 14 марта 2022 года.

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