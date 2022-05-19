Украинским военным было передано более 146 млн грн, арестованных по делу двух адвокатов — Finance.ua

«По ходатайству прокуроров САП Высшим антикоррупционным судом для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины передано свыше $3,7 млн. долларов, почти 846 тыс. евро, 20 тыс. фунтов стерлингов и 242 тыс. грн, которые были изъяты и арестованы в рамках расследования уголовного производства в отношении двух адвокатов, которых в апреле прошлого года уличили по просьбе предоставить и получении 100 тыс. долларов США неправомерной выгоды», — отметили в ведомстве.
За $100 тыс. долларов адвокаты обещали «решить» вопрос с вынесением решения по делу, которое слушают в ОАСК Киева. Их разоблачили 6 апреля 2021 года. Во время обысков у адвокатов нашли предметы, похожие на антиквариат, документы на имя председателя ОАСК и его близкого родственника, более 3,7 млн дол. США, 840 тысяч евро, 20 тысяч фунтов, 230 тысяч гривен и 100 шекелей.
Обвинительный акт в антикоррупционный суд был направлен 14 марта 2022 года.