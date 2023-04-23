Украинским водителям в Германии создают новые ограничения — Finance.ua

Украинским водителям в Германии создают новые ограничения Сегодня 03:16 — Технологии&Авто

Во многих странах украинские граждане могли пользоваться большим количеством льгот за последний год.

За последний год, пока в Украине идет полномасштабная война, многие европейские страны подставили плечо и приняли у себя украинских беженцев. В большинстве случаев ради беженцев властям европейских стран приходилось идти на определенные уступки, будь то продление срока действия просроченных документов или разрешение на въезд в страну без полного пакета документов.

В то же время некоторые страны решили прикрыть аттракцион невиданных льгот для украинцев. Одной из первых за ужесточение условий для украинских беженцев выступила Германия, где планируют заставить украинцев регистрировать свои авто.

Нынешнее немецкое законодательство предусматривает, что на автомобиле нельзя ездить больше года без перерегистрации, если человек переехал в Германию. Для большинства украинских граждан льготный период уже истек и, как сообщают в издании DW, немецкое правительство отказалось его продлевать.

Это новшество означает, что все украинские автомобили в Германии нужно поставить на учет. В противном случае эти автомобили нельзя использовать на дорогах общего пользования. При этом процедуру регистрации украинских автомобилей в Германии еще предстоит согласовать.

MMR По материалам:

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