Украинским студентам в Польше будут оплачивать обучение, транспорт и жилье: условия — Finance.ua
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Украинским студентам в Польше будут оплачивать обучение, транспорт и жилье: условия

Личные финансы
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В Польше студентам из Украины предлагают бесплатное обучение. А также на этот период им будет предложено бесплатное проживание. Главное условие — совмещение работы и обучения.
Об этом пишет Наша Польша.
Возможность совмещать работу с образованием доступна по программе Studiujepracuje.pl.
У студентов есть возможность самостоятельно выбрать специальность и учебное заведение, где будут приобретать новую профессию и одновременно работать.
Участникам проекта окажут помощь в поиске работы с достойным уровнем заработной платы.
А также гарантируют: полное покрытие стоимости обучения и бесплатное проживание.
Участникам программы предоставят жилье на весь период. Но если хотите арендовать его самостоятельно, то будете ежемесячно получать 600 злотых покрытия расходов на пользование общественным транспортом (150 злотых в месяц), частное медицинское страхование, бонус на каникулы в размере 1800 злотых один раз в год.
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Участниками проекта могут стать украинцы в возрасте от 18 до 25 лет, которые уже учатся, или планируют начать обучение заочно, онлайн в вузах или полицеальной школе.
Будет предложено около 200 направлений в разных учебных заведениях. К проекту присоединились учебные заведения из 85 городов Польши.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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