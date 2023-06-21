Украинским переселенцам погасили долги за июнь по выплатам на проживание — Finance.ua

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Украинским переселенцам погасили долги за июнь по выплатам на проживание

Казна и Политика
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Украинским переселенцам погасили долги за июнь по выплатам на проживание
Украинским переселенцам погасили долги за июнь по выплатам на проживание
Внутриперемещенным лицам погасили долги по денежной помощи на проживание за июнь. На это было направлено около 3 миллиардов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
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«По состоянию на 20 июня в полном объеме погашена задолженность по денежной помощи на проживание для ВПЛ за первый и второй выплатные периоды июня. За этот период на выплаты внутренне перемещенным лицам в целом было направлено более 2,7 млрд гривен», — говорится в сообщении.
Речь идет о ежемесячном государственном пособии на проживание, которое составляет 3 тыс. гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тыс. гривен для остальных ВПЛ.

Справка Finance.ua:

  • граждане Украины, которые из-за боевых действий были вынуждены переехать в другие регионы, могут рассчитывать на выплаты от государства. Но часто бывают ситуации, когда выплаты не поступают или задерживаются. Куда обращаться временным переселенцам в случае, если помощь не поступила в срок;
  • причины, почему могут отказать в выплатах;
  • новый бизнес сможет воспользоваться правительственной программой поддержки работодателей за трудоустройство внутренне перемещенных лиц и получить компенсацию.
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По материалам:
Finance.ua
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