Украинским переселенцам погасили долги за июнь по выплатам на проживание — Finance.ua

Украинским переселенцам погасили долги за июнь по выплатам на проживание Сегодня 12:18 — Казна и Политика

Украинским переселенцам погасили долги за июнь по выплатам на проживание

Внутриперемещенным лицам погасили долги по денежной помощи на проживание за июнь. На это было направлено около 3 миллиардов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

«По состоянию на 20 июня в полном объеме погашена задолженность по денежной помощи на проживание для ВПЛ за первый и второй выплатные периоды июня. За этот период на выплаты внутренне перемещенным лицам в целом было направлено более 2,7 млрд гривен», — говорится в сообщении.

Речь идет о ежемесячном государственном пособии на проживание, которое составляет 3 тыс. гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тыс. гривен для остальных ВПЛ.

Справка Finance.ua:

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