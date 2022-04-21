Украинским бизнесменам, пользующимся военным положением, готовят санкции — Finance.ua

Украинским бизнесменам, пользующимся военным положением, готовят санкции

Сегодня 20:26 — Казна и Политика

Украинским бизнесменам, пользующимся военным положением, готовят санкции

В Украине накажут бизнесменов, которые работают в регионах, где не ведутся активные боевые действия, и не платят налоги. Каждый такой случай будет рассматриваться отдельно, и если налоговые органы видят, что война — это только оправдание, предпринимателя ждут санкции.

Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев («Слуга народа») в интервью ЭП.

По его словам, большинство налогоплательщиков занимают патриотическую позицию и платят налоги даже наперед, но есть и те, кто просто пользуется военным положением.

Мы сейчас работаем с каждым налогоплательщиком. По каждой области, по каждому району, в целом по Украине отрабатываем необходимость уплаты налогов. Никаких вопросов нет к плательщикам в зоне боевых действий или в областях, где проводится эвакуация. Но если ты находишься в Черновцах и объясняешь неуплату налогов войной, так это по меньшей мере аморально. Мы все равно придем за тобой", — заявил Гетманцев.

Он напомнил, что налоги платятся с доходов. Поэтому к бизнесу, не получающему прибыли, претензий не будет. «Но если ты работаешь, получаешь доход и с этого дохода не платишь налоги, то в воюющей стране это невозможно», — подчеркнул Гетманцев.

Депутат пояснил, что налоги необходимы для наполнения бюджета, из которого финансируются вооруженные силы Украины. При этом следует помнить, что государственные расходы растут — бюджет войны более чем в четыре раза больше, чем бюджет мира.

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