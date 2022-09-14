Украинским беженцам в Германии не хватает жилья — Finance.ua
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Украинским беженцам в Германии не хватает жилья

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Украинским беженцам не хватает жилья: Ассоциация городов Германии обратилась в федеральное правительство с просьбой как можно быстрее созвать новый саммит по вопросу беженцев с участием земель и муниципалитетов, пишет Tagesschau.
«На нем необходимо обсудить справедливое распределение беженцев», — сказал президент Ассоциации городов Маркус Леве. Кроме того, по его мнению, необходимо срочно обсудить необходимость увеличения возможностей федеральных земель по приему беженцев и вопроса о соответствующем возмещении расходов.
Ассоциацию городов настораживает тот факт, что все больше федеральных земель закрывается для приема украинских военных беженцев.
В результате сейчас распределение беженцев больше не работает, сказал Леви. Важно, чтобы федеральное правительство вмешалось в процесс быстро и скоординированно.
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В Ассоциации городов также ожидают, что количество беженцев из Украины увеличится с наступлением холодов. Кроме того, предполагается, что часть украинцев, уже находящихся в Германии, больше не смогут оставаться в частных домохозяйствах. И должны быть размещены где-то за счет государства.
В то же время увеличивается количество просителей убежища и беженцев из других стран. Леве предполагает, что предстоящей зимой ряду городов придется снова размещать беженцев в спортзалах и других помещениях.

Справка Finance.ua:

  • Германия изменит правила пребывания украинцев в стране. В Германии с 1 сентября начали вести учет безвизовых дней, в течение которых украинцы находятся в стране. Если пребывание без визы в Германии истекает до 31 августа или в этот день, необходимо было заблаговременно оформить документ до 1 сентября. Украинцы, безвизовое пребывание которых в Германии закончится в промежутке с 1 сентября по 1 декабря, тоже должны подать заявку на регистрацию.
По материалам:
Finance.ua
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