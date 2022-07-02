Украинским беженцам в Чехии продолжат оказывать помощь — Finance.ua

Украинским беженцам в Чехии продолжат оказывать помощь
Президент Чехии Милош Земан поддержал изменения в закон lex Ukraine. Они предусматривают, что украинцы могут получать финансовую помощь и через шесть месяцев после получения временной защиты.
Об этом пишет Radio Prague International.
«Одно из изменений регулирует предоставление льгот беженцам, прибывшим в Чехию. И через шесть месяцев после получения статуса временной защиты, в течение которых беженцы могут, как и сейчас, просить о гуманитарной помощи в сумме 5 тысяч крон в месяц, они и дальше смогут претендовать на выплаты, но уже в несколько меньшем объеме, а именно в размере прожиточного минимума», — говорится в сообщении.
Радио Прага отмечает, что с начала июля прожиточный минимум вырастет для взрослых до 4620 крон (около 194 долларов США), а для детей до 3320 крон (139 долларов США) в месяц.
Издание сообщает, что 30 июня в Чехии был последний день чрезвычайного положения, введенный из-за волны беженцев из Украины. Отмечают, что этот режим позволил государству и местным органам власти гибко реагировать на размещение беженцев и размещать их в таких помещениях, где это невозможно по действующему законодательству.
Еще одна поправка к закону, которую президент Чехии подписал 29 июня, позволит размещение и регистрацию беженцев из Украины и по окончании чрезвычайного положения. Министерства и другие органы власти и дальше смогут возводить здания для размещения беженцев. Регионы вместе с территориальными общинами должны и дальше предоставлять временное убежище и жилье для беженцев.
- По состоянию на 10 июня Чехия предоставила 369 464 виз временной защиты для вынужденно перемещенных людей из Украины.
- 16 июня правительство Чехии одобрило ограничение выплат для беженцев из Украины. Украинцы будут получать 5000 крон, что составляет около 200 евро.
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