Украинским беженцам в Чехии продолжат оказывать помощь — Finance.ua

Украинским беженцам в Чехии продолжат оказывать помощь Сегодня 10:35 — Личные финансы

Президент Чехии Милош Земан поддержал изменения в закон lex Ukraine. Они предусматривают, что украинцы могут получать финансовую помощь и через шесть месяцев после получения временной защиты.

«Одно из изменений регулирует предоставление льгот беженцам, прибывшим в Чехию. И через шесть месяцев после получения статуса временной защиты, в течение которых беженцы могут, как и сейчас, просить о гуманитарной помощи в сумме 5 тысяч крон в месяц, они и дальше смогут претендовать на выплаты, но уже в несколько меньшем объеме, а именно в размере прожиточного минимума», — говорится в сообщении.

Радио Прага отмечает, что с начала июля прожиточный минимум вырастет для взрослых до 4620 крон (около 194 долларов США), а для детей до 3320 крон (139 долларов США) в месяц.

Издание сообщает, что 30 июня в Чехии был последний день чрезвычайного положения, введенный из-за волны беженцев из Украины. Отмечают, что этот режим позволил государству и местным органам власти гибко реагировать на размещение беженцев и размещать их в таких помещениях, где это невозможно по действующему законодательству.

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Еще одна поправка к закону, которую президент Чехии подписал 29 июня, позволит размещение и регистрацию беженцев из Украины и по окончании чрезвычайного положения. Министерства и другие органы власти и дальше смогут возводить здания для размещения беженцев. Регионы вместе с территориальными общинами должны и дальше предоставлять временное убежище и жилье для беженцев.

По состоянию на 10 июня Чехия предоставила 369 464 виз временной защиты для вынужденно перемещенных людей из Украины.

16 июня правительство Чехии одобрило ограничение выплат для беженцев из Украины. Украинцы будут получать 5000 крон, что составляет около 200 евро.

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