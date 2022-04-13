Украинским беженцам сложно трудоустроиться в крупных городах Польши — Finance.ua

Украинским беженцам сложно трудоустроиться в крупных городах Польши

Сегодня 09:47 — Личные финансы

В больших городах Польши возникли длинные очереди из украинских беженцев за получением польского идентификационного номера, а также ограничено количество вакансий и проблемы с устройством детей в школы и детсады.

Об этом говорится в отчете, составленном Движением местного самоуправления Так! Для Польши, куда входят более 300 мэров польских городов и городков, сообщает Экономическая правда со ссылкой на Gremi Personal.

Отмечается, что крупные производственные предприятия, складские помещения, экономические зоны расположены вне крупных городов. Уровень жизни в них тоже достойный, а ресурсов для помощи беженцам — больше.

«Но беженцы этого не знают и хотят ехать в Варшаву, Краков или Гданьск, где, по их мнению, будет легче найти работу и где уже есть большое украинское сообщество», — отмечает гендиректор Gremi Personal Томаш Богдевич.

По его словам, на польском рынке труда появилось большое количество женщин, большинство из которых не владеют польским языком на коммуникативном уровне, но проблема не ограничивается поиском подработок для женщин из Украины.

Отмечается, что раньше в Польше приходилось сталкиваться с экономической миграцией, ее нынешняя волна — внезапная и хаотичная. В результате работодатели могут столкнуться с высокой текучестью кадров.

В частности, в отраслях, наиболее открытых для найма иностранцев, таких как производство продуктов питания, логистика, гостиничный бизнес и рестораны, спрос на иностранных работников часто бывает переменным и сезонным. В этих отраслях ожидается высокий спрос на работников в ближайшее время, но во второй половине года он традиционно падает.

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